Datadog: Der Weg ist vorgezeichnet

Aktionäre in der Datadog-Aktie haben in den letzten Monaten ein für Bullen günstiges Umfeld gesorgt und technisch ein dickes Brett gebohrt. Nach dem Kurssturz in 2022 folgt nun die Etablierung einer größeren Trendwendeformation.

Zu Beginn dieses Jahres waren Investoren mit der Ausbildung eines Bodens um 61,00 US-Dollar beschäftigt, dieses Unterfangen konnte durch den Sprung über das Niveau von rund 90,00 US-Dollar abgeschlossen werden, in der Folge stieg Datadog an den mittelfristigen Horizontalwiderstand von rund 120,00 US-Dollar an. Den Sommer über konsolidierte der Wert schließlich in einem abwärts gerichteten Trendkanal, der sich im weiteren Verlauf als bullischer Keil entpuppte. Vor rund drei Wochen gelang schließlich eine positive Auflösung zur Oberseite, sodass die Aktie wieder den Bereich von 120,00 US-Dollar ansteuert. Eine klassische 123-Erholung auf die vorausgegangenen Verluste liegt allerdings noch nicht vor, dies ist aus technischer Sicht und mittelfristiger Basis aber notwendig.

138,2 % Fibo im Fokus

Zunächst einmal gilt es den Bereich von 120,00 US-Dollar zu erreichen und die Fühler darüber auszustrecken. Gelingt es im weiteren Verlauf auch diese Hürde zu meistern, würde das 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke um 142,41 US-Dollar als nächstes Ziel in den Fokus geraten und damit eine harmonische Erholungsbewegung seit Anfang dieses Jahres in drei Wellen abschließen. Genau für dieses Szenario könnten schon bald Long-Positionen vorbereitet werden. Ins bärische Lager würde Datadog dagegen unterhalb von 87,86 US-Dollar wechseln, dies wäre mit zeitnahen Abschlägen auf 77,81 US-Dollar verbunden. Bei weiterem Konsolidierungsbedarf könnte es sogar noch einmal zurück auf die aktuellen Jahrestiefs von 61,34 US-Dollar abwärts gehen.

Datadog Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Datadog Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME0NQS

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

7,45 – 7,63 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

7,960 Euro

Basiswert:

Datadog Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

112,42 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

17,05 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 135 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.