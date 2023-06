Darden Restaurants: Die hungrige Kundschaft treibt die Aktie weiter an!

Weitere Suchergebnisse zu "Darden Restaurants":

Symbol: DRI ISIN: US2371941053

Rückblick: Darden Restaurants betreibt die Restaurantketten Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Bahama Breeze, Cheddar’s Scratch Kitchen, Seasons 52, The Capital Grille, Eddie V’s und das Yard House. Charttechnisch machte die Aktie Mitte Mai mit einer starken Performance auf sich aufmerksam. Danach folgte die Konsolidierung. Der jüngste Pullback zum EMA-20 hat bereits wieder Käufer angelockt.

Meinung: Die Restaurant-Aktie konnte sich im Umfeld der hohen Inflation gut behaupten. Mit seinen starken Marken ist Darden gut positioniert, um überdurchschnittlich von einer nachlassenden Teuerung zu profitieren. Rund 1.700 Restaurants warten in Nordamerika auf die hungrige Kundschaft. Eine starke Sommer-Urlaubssaison sollte die Auslastung zusätzlich nach oben treiben. Wenn die Bullen weiter am Ball bleiben, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an.

Chart vom 01.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 161.73 USD

Setup: Bei einem Breakout über 163.80 USD ließe sich ein Long-Trade eröffnen. Die Position könnte man nach dem Entry unterhalb des EMA-20 absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in DRI

