Darden-Experte zur Stagnation in Deutschland: Welche Folgen für den Euro?

Deutschland, der "kranke Mann Europas". Was das für den Euro bedeutet

Dr. Nick Sargen, Darden School of Business

Während die globalen Anleger auf die Aussichten für die USA und China gespannt sind, sollten sie die Eurozone nicht aus den Augen verlieren, wo sich die wirtschaftlichen Aussichten in diesem Jahr verschoben haben. Zu Beginn herrschte die Meinung vor, dass Europa durch seine starke Abhängigkeit von russischem Erdgas in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Stattdessen erwies sich die Wirtschaft der Eurozone zunächst als widerstandsfähig, vor allem weil die Preise für Erdgas und Rohöl unerwartet stark gefallen sind.

In letzter Zeit hat sich die Konjunktur in der Eurozone jedoch abgeschwächt. Die deutsche Wirtschaft, auf die ein Viertel des BIP der Eurozone entfällt, stagnierte im zweiten Quartal, und das Kiel Institut für Weltwirtschaft korrigierte kürzlich seine Prognose für dieses Jahr auf minus 0,5 Prozent. Dies ist vor allem auf Rückgänge in der Industrieproduktion und der Bautätigkeit sowie auf schwache Verbraucherausgaben zurückzuführen. Nach Angaben des IWF wird Deutschland die einzige große Volkswirtschaft sein, die in diesem Jahr schrumpft.

Die Probleme Deutschlands belasten den Euro, der gegenüber dem Dollar auf ein Neunmonatstief gefallen ist, nachdem er in der ersten Jahreshälfte zugelegt hatte (siehe Grafik). Selbst die Anhebung des Einlagensatzes durch die EZB im September auf 4 Prozent - den höchsten Satz in der Geschichte des Euro - konnte die Währung nicht stützen, die sich ihren Jahrestiefstständen nähert.

Die Hauptfrage, die derzeit diskutiert wird, lautet: Ist die deutsche Schwäche konjunkturell oder strukturell bedingt?

Die Ökonomen der UBS behaupten in ihrem Kommentar vom 8. September, dass die Probleme Deutschlands eher struktureller als konjunktureller Natur sind. Sie weisen darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft seit 2019, also ein ganzes Jahr vor der Covid-19-Pandemie, hinter anderen Ländern wie Frankreich und Italien zurückgeblieben ist. Die Hauptursache auf der Nachfrageseite war die Unterinvestition, die das jährliche Wachstum schätzungsweise um 0,4 Prozent schmälerte, während Deutschlands Leistung auf der Angebotsseite in den Dienstleistungssektoren besonders schwach war.

In diesem Zusammenhang wird die deutsche Wirtschaft an mehreren Fronten getroffen.

Erstens war die Bundesrepublik gezwungen, ihre Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern und auf teurere alternative Energiequellen umzusteigen. Am deutlichsten wird die Herausforderung in energieintensiven Branchen wie der Metall-, Glas-, Automobil- und Düngemittelindustrie. Ein Artikel der Financial Times zeigt, welche Opfer Deutschland und andere europäische Länder bringen, um die Auswirkungen des russischen Drucks zu begrenzen, darunter die Einsparung des Energieverbrauchs und die Umstellung auf andere Energiequellen, einschließlich der verstärkten Nutzung von Kohle.

Zweitens ist die Exportfähigkeit Deutschlands durch die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie beeinträchtigt worden. Dies zeigt sich im Anteil der deutschen Exporte nach China, der auf den niedrigsten Stand seit 2016 gefallen ist. Darüber hinaus könnte China mit dem Aufbau eigener Kapazitäten in der Automobilproduktion - insbesondere bei elektronischen Fahrzeugen - beginnen, in die Märkte in Europa und anderswo einzudringen.

Im September-Monatsbericht der Bundesbank warnte die Zentralbank in einem ungewöhnlichen Schritt vor übermäßiger Abhängigkeit Deutschlands vom Handel mit China als einer der Hauptgründe dafür, dass das deutsche "Geschäftsmodell in Gefahr" sei. Sie riet deutschen Unternehmen, ihre Lieferbeziehungen und Direktinvestitionen im Ausland zu "überdenken".

Drittens wurde die Bauindustrie, die 12 Prozent des deutschen BIP ausmacht, durch ein Zusammentreffen von Faktoren beeinträchtigt, die laut The Economist die Bauunternehmen an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen drohen. Dazu gehören höhere Zinssätze infolge der Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung der Inflation, höhere Materialpreise und Energiepreise sowie bürokratische Hürden, die dazu geführt haben, dass der Wohnungsbau weit hinter den Regierungszielen zurückbleibt.

In diesem Zusammenhang werden Vergleiche mit den Ereignissen Ende der 1990er Jahre gezogen, als Deutschland nach der Wiedervereinigung mit hohen Arbeitskosten und dem Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit kämpfte und als "kranker Mann Europas" bezeichnet wurde. Danach gelang es Bundeskanzler Gerhard Schröder mit einer Reihe von Arbeitsmarktreformen in den Jahren 2003-2005, die Flexibilität des Arbeitsmarktes zu verbessern. Sie trugen dazu bei, das Wirtschaftswachstum wiederzubeleben und die Rolle Deutschlands als Exportmacht wiederherzustellen, das Industriemaschinen und hochwertige Automobile in den Rest der Welt verkaufte.

Nach Einschätzung von Economist sei die derzeitige Lage nicht so alarmierend wie in den 1990er Jahren, da die Arbeitslosigkeit jetzt viel niedriger ist und bei etwa 3 Prozent liegt. Dennoch sind Strukturreformen erforderlich, um die Wirtschaft anzukurbeln, da Faktoren wie eine alternde Bevölkerung und chronische Unterinvestitionen in Technologie und öffentliche Infrastruktur belastend wirken.

Was die Technologie anbelangt, so stellt Wolfgang Munchau von Eurointelligence fest, dass Deutschland über hervorragende Wissenschaftler und Ingenieure verfügt, sich jedoch zu stark auf vordigitale Technologien spezialisiert hat. Er behauptet, dass Deutschland und andere europäische Länder die digitale Revolution verpasst haben.

Angesichts dieser zahlreichen Probleme wird es für die deutschen Politiker nicht einfach sein, eine schnelle Lösung zu finden, insbesondere angesichts einer Drei-Parteien-Koalition in der Regierung. Ein Strukturwandel der Wirtschaft erfordert eine Kombination aus öffentlichen und privaten Investitionen sowie eine Straffung von Regulierung und Bürokratie.

Der Prozess würde auch ein beträchtliches finanzielles Engagement erfordern. Dies wäre jedoch nur möglich, wenn Deutschland seine eigenen Haushaltsregeln ändert und die Europäische Union die während der Pandemie in Kraft gesetzten Lockerungen ihrer Regeln verlängert. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt höhere Ausgaben mit der Begründung ab, sie könnten die Inflation wieder anheizen.

In der Zwischenzeit hat sich die EZB verpflichtet, die Geldpolitik restriktiv zu halten, selbst wenn die Eurozone in eine Rezession abrutscht. Christine Lagarde bekräftigte in Jackson Hole, dass "der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist", und wies darauf hin, dass die EU-Zinsen "so lange wie nötig" hoch bleiben müssen.

Trotzdem könnte der Druck auf den Euro anhalten, wenn die Anleger zu dem Schluss kommen, dass Wolfgang Münchau Recht hat: "Die Trophäe des kranken Mannes Europas ist daher auf absehbare Zeit in Berlin sicher."

Nicholas P. Sargen ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler (Stanford University), der zum globalen Vermögensverwalter wurde. Er begann seine Karriere in den 1970er Jahren beim US-Finanzministerium und der Federal Reserve. Anschließend war er 25 Jahre lang an der Wall Street tätig und hatte leitende Positionen bei Morgan Guaranty, Salomon Brothers, Prudential Insurance und JPMorgan Private Bank inne. Derzeit ist er bei Fort Washington Investment Advisors als Wirtschaftsberater tätig.

Im Laufe seiner Karriere berichtete er über Wirtschaft, Finanzmärkte und globale Investitionen und verfasste in den letzten fünf Jahren drei Bücher zu diesen Themen. Außerdem tritt er häufig in Wirtschaftssendungen im Fernsehen auf. Sein Ziel ist es, den Menschen zu helfen, die Geschehnisse in der Weltwirtschaft und auf den Finanzmärkten zu verstehen, damit sie fundierte Anlageentscheidungen treffen können.