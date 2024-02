Danone: leckeres Setup beim Lebensmittelkonzern!

Fokus auf gesundheitsorientierte Marken

Danone (BN) – ISIN FR0000120644

Danone verkauft US-Molkereigeschäft!Rückblick

Die Danone-Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 14.5 Prozent zu und bewegt sich in einem Aufwärtstrend. Das Wertpapier erreichte am vergangenen im Dezember ein neues Allzeithoch und am vergangenen Donnerstag mit einer sehr langen Kerze ein nur wenig tieferes neues Pivot-Hoch. Der anschließende Rücksetzer in Form zweier deutlich kürzerer Tageskerzen landete mit Schlusskursen in unmittelbarer Nähe des 20er-EMA.

Danone-Aktie: Chart vom 13.02.2024, Kürzel: BN, Kurs: 60.835 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Unser Kaufsignal wäre das Überschreiten der letzten Tageskerze. Kursziel wäre das zuvor genannte Pivot-Hoch.

Mögliches bärisches Szenario

Unser Exit-Signal wäre in Höhe der unteren gelben Linie. Wer der Aktie etwas mehr Spielraum geben möchte, könnte dafür auch am 50er-EMA oder an der zuvor genannten Kurslücke ansetzen.

Meinung

Danone trennt sich von Wallaby und Horizon Organic, seinen US-Aktivitäten im Molkereigeschäft. Käufer ist die Investmentfirma Platinum Equity. Der Verkaufserlös, der nicht näher beziffert wurde, ermöglicht dem französischen Lebensmittelkonzern, sich auf sein bestehendes Portfolio starker, gesundheitsorientierter Marken zu fokussieren und in weiteres Wachstum zu investieren. Die nächsten Quartalszahlen am 22. Februar sollten wir bei unseren Überlegungen im Blick behalten.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 39.06 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 56.60 Mio. EUR

Meine Meinung zu Danone ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BN.

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/nach-portfolioueberpruefung-danone-aktie-in-gruen-us-geschaefte-horizon-organic-und-wallaby-werden-verkauft-13147447

Veröffentlichungsdatum: 13.02.2024

