Daimler Truck: Pullback liefert gute Konstellation für ein Long Setup!

Symbol: DTG ISIN: DE000DTR0CK8

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des weltweit größten Nutzfahrzeugherstellers konnte im vergangenen Halbjahr mit einem Plus von über 16 Prozent überzeugen. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch zum 20er-EMA testete diesen gestern und heute, die Schlusskurse lagen aber jeweils darüber. In Kombination mit der Unterstützungslinie, die nur knapp unter der grünen Linie liegt, ist dies eine gute Konstellation für ein Long Setup.

Chart vom 13.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.33 EUR





Meine Expertenmeinung zu DTG

Meinung: Die Aufspaltung des Daimler-Konzerns hat der LKW- und Bussparte gutgetan und vieles spricht dafür, dass alleine die Herausforderungen – etwa im Bereich der Antriebstechnik (batterieelektrisch oder mit Wasserstoff) – besser zu bewältigen sind als im Verbund mit der PKW-Sparte. Die Aktionäre dürfen für 2022 trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfeldes mit einem Gewinnwachstum von rund 20 Prozent und einer Dividendenrendite von etwas über 4 Prozent rechnen. Die genauen Zahlen präsentiert das Unternehmen mit Zentrale in Leinfelden-Echterdingen am 10. März, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade noch locker ins Konzept passen würde.

Setup

Mögliches Setup: Mit dem Trigger über der heutigen Tageskerze und dem Stop Loss unter der genannten Unterstützungslinie kommen wir in Relation zum Pivot-Hoch vom 2. Februar auf ein annehmbares Chance-Risiko-Verhältnis.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in DTG.

Veröffentlichungsdatum: 15.02.2023

