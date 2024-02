Daimler Truck: KGV trotz Kurssteigerung günstig!

Der Kursverlauf der Daimler Truck Holding ist an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 34,35 Euro gewandert und könnte dieses Level in der näheren Zukunft überwinden. Die Markierung eines neuen All-Time-Highs könnte greifbar sein, nachdem Analysten das Papier durchgehend über 40 Euro sehen.

Eine Mehrheit der EU-Staaten hat in letzter Minute Pläne für strengere CO2-Vorgaben für Lastwagen und Busse gebilligt. Mit den sogenannten Flottengrenzwerten ist geregelt, wie viel klimaschädliches CO2 die Fahrzeuge künftig ausstoßen dürfen. Die CO2-Emissionen von Reisebussen und Lkw sollen der Einigung zufolge bis 2040 um 90 Prozent sinken - verglichen mit 2019. Der Lkw-Bauer Daimler Truck will gemeinsam mit dem Grünstrom-Produzenten Masdar aus Abu Dhabi den Export von sauberem Wasserstoff nach Europa vorantreiben. Bis 2030 will Masdar eine Million Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Daimler will dafür sorgen, dass genug von dem nachhaltigen Treibstoff, der auch in der Industrie oder im Schiffsverkehr dringend gebraucht wird, zum Betanken von Lkw abfällt. Der Weltmarktführer für Schwerlaster entwickelt neben batterieelektrischen Antrieben auch solche mit Brennstoffzelle.

Die Trucksparte von Mercedes Benz wurde abgespalten und am 10 Dezember 2021 an die Frankfurter Börse gebracht. Die anfänglich gute Performance wich, ausgelöst durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022, einem Kurseinbruch von rund 31 Prozent. Ab 14. März 2022 etablierte sich eine Seitwärtsrange, die vom Support bei 22,86 Euro und vom Widerstand bei 29,39 Euro begrenzt wird. Die Öffnung der Bücher am 11. November 2022 beflügelte den Kurs bis zur Marke von 31,66 Euro. Die 31,66-Euro-Marke hat sich bis zum 23. Januar 2024 als wichtige Richtschnur etabliert. Zuerst diente sie als Widerstand und seit 27. Juni 2023 als Unterstützung. Seit 26. Mai 2023 hat sich der Kurs als sehr stark präsentiert und erweiterte die Obergrenze der Seitwärtsrange auf das Level von 34,35 Euro. Die gute Auftragslage sorgt für Schwung in Richtung All Time High am Level von 35,76 Euro. Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.

34,35 // 35,76 Euro

31,66 // 28,82 Euro



Der Kursverlauf der Daimler Truck Holding ist an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 34,35 Euro gewandert und könnte dieses Level in der näheren Zukunft überwinden. Die Markierung eines neuen All-Time-Highs könnte greifbar sein.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JS897N) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Daimler Truck Group in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,15 profitieren. Das Ziel sei bei 37,66 Euro angenommen (1,14 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 32,08 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,59 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

WKN:

JS897N

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,81 – 0,83 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

26,40 Euro

Basiswert:

Daimler Truck Holding AG

KO-Schwelle:

26,40 Euro

akt. Kurs Basiswert:

34,33 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,14 Euro

Hebel:

4,15

Kurschance:

+ 38 Prozent

Quelle J.P. Morgan



