Daimler Truck: Hohe Chancen mit (Turbo)-Calls bei Erreichen des Jahreshochs

Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) trat nach ihrem Höhenflug vom Herbst 2022, als sie vom 3. Oktober 2022 von 22,84 Euro bis zum 1. Dezember 2022 um 38,62 Prozent auf 31,66 Euro zulegen konnte, in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 29 bis 32 Euro ein. Nachdem die Aktie am 7. März 2023 bei 33,31 Euro sogar auf ein 12-Monatshoch ansteigen konnte, kehrte sie nach der Veröffentlichung der guten Geschäftszahlen für das Jahr 2022 wieder in die seit Wochen beibehaltene Tradingrange zurück.

Wegen des positiven Ausblicks bekräftigten Experten trotz des relativ schwachen Schlussquartals 2022 mit Kurszielen von bis zu 53 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlungen für die als stark unterbewertet eingeschätzte Daimler Truck-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das bei 33,31 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 31 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 31 Euro, Bewertungstag 16.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE537D3, wurde beim Aktienkurs von 30,40 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 33,31 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,657 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,657 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK8YD01, wurde beim Aktienkurs von 30,40 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro taxiert.

Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 33,31 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,56 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,741 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,741 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ3DLL1, wurde beim Aktienkurs von 30,40 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 33,31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,75 Euro (+50 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek