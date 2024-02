Daimler Truck: Geld wird im Ausland verdient

Per saldo befindet sich der LKW-Bauer Daimler Truck in einem längeren Aufwärtstrend, wirtschaftlich trotzt das Unternehmen bei schwieriger Wirtschaftslage, wie die jüngst vorgestellten Vorabdaten gezeigt haben. Deutschlands wirtschaftlicher Abschwung dürfte sich aber mittelfristig auf die Absätze auswirken, das Auslandsgeschäft rettet aber noch den Lastkraftwagenbauer. Technische gibt sich sogar eine sehr vielversprechende Chartkonstellation, die für weitere Kursgewinne sprechen dürfte.

Trotz der schwierigen Wirtschaftslage hat Daimler-Truck mehr Fahrzeuge verkauft. Während der Konzern auf seinem größten und lukrativsten Markt in Nordamerika vier Prozent mehr verkaufte, ging der Absatz bei der in Europa und Südamerika vertretenen Marke Mercedes-Benz um fünf Prozent zurück. In Asien verzeichneten die Schwaben ein Plus von drei Prozent. In der vergleichsweise kleinen Bussparte setzte Daimler Truck neun Prozent mehr Fahrzeuge ab. Genauere Finanzkennzahlen für das abgelaufene Jahr wird Daimler Truck am Tag der Jahrespressekonferenz an 1. März veröffentlichen und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 vorstellen.

Technisch ist die Aktie zwischen 28,00 und 34,31 Euro auf der Oberseite festgefahren, allerdings zeigt die Kursentwicklung seit August letzten Jahres eine potenziell inverse SKS-Formation, deren Nackenlinie sich an der oberen Barriere orientiert und einen erfolgreichen Ausbruch in der jüngeren Vergangenheit zu verhindern wusste.

Rekordhochs aus 2022 im Visier

Gelingt es Investoren die Daimler Truck-Aktie in den kommenden Tagen oder Wochen über 34,31 Euro auf Wochenschlusskursbasis anzuschieben, könnten rasch die Rekordstände aus Anfang 2022 bei 35,75 Euro in den Fokus der Investoren geraten. Mittelfristig wäre darüber ein Kursanstieg an 39,25 Euro zu erwarten, sofern die inverse SKS-Formation regelkonform aufgelöst werden kann. Rücksetzer unter 32,50 Euro würden dagegen Hinweise auf einen Rücklauf auf das Niveau der rechten Schulter bei 30,82 Euro liefern. Aber selbst dann bliebe noch der seit März 2020 bestehende Abwärtstrend vollkommen intakt.

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Daimler Truck Holding AG Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD0KBA

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

2,89 – 2,93 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

11,830 Euro

Basiswert:

Daimler Truck Holding AG

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

33,59 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

4,83 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 65 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.