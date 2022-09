DVS TECHNOLOGY AG: Trend zeigt wieder nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "DVS Technology":

Nach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2021 mit einem deutlichen Verlust zeigt der Trend beim DVS-TECHNOLOGY-Konzern wieder nach oben: Wurde das erste Quartal noch mit einem Vorsteuerverlust von 2,5 Mio. Euro abgeschlossen, konnte im Zeitraum April bis Juni bereits ein kleiner Überschuss von 0,6 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose aufrechterhalten, die ein EBT von 3,4 bis 7,1 Mio. Euro vorsieht.

Dass die Rahmenbedingungen weiterhin nicht einfach sind, ist an der leicht von 245 auf 237,4 Mio. Euro reduzierten Umsatzprognose für 2022 ablesbar, obwohl der Auftragseingang weiterhin bei 251 Mio. Euro erwartet wird. Materialengpässe und verschobene Auslieferungen sind weiter Hemmnisse für die Erlösentwicklung. Dennoch würde die neue Prognose immerhin einem Wachstum von rd. 8 Prozent zum Vorjahr entsprechen.

Wir haben als Reaktion auf die Zahlen unsere Schätzungen für den Umsatz in 2022 auf 237,5 Mio. Euro (zuvor: 244,1 Mio. Euro) und für den Vorsteuergewinn auf 2,7 Mio. Euro (zuvor: 4,7 Mio. Euro) reduziert und im Rahmen einer konservativen Vorgehensweise vorsichtshalber auch die – ohnehin schon relativ vorsichtigen – Schätzungen für die Folgejahre nach unten angepasst. Außerdem haben wir den sicheren Zins, wie in allen unseren Modellen, wegen des Zinsanstiegs an den Märkten auf 1,5 Prozent angehoben.

In Summe hat sich das Kursziel von DVS damit von zuvor 17,20 Euro auf jetzt 15,00 Euro reduziert. Wir stufen die Aktie damit als in etwa fair bewertet ein und bestätigen unser Urteil „Hold“.

