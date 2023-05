DLF: Jens Teutrine lehnt Vier-Tage-Woche ab

"Außerhalb der Berliner Politik-Blase wird kaum jemand nachvollziehen können, wie eine Volkswirtschaft Wohlstand erhalten soll, indem sie bei vollem Lohn kollektiv weniger arbeitet."







In einer Diskussion unter anderem mit der SPD-Chefin Saskia Esken hat sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine gegen die staatliche Einführung einer Vier-Tage-Woche ausgesprochen.







In der Diskussion konfrontierte der Abgeordnete die SPD-Chefin, die als Arbeitgeberin selbst für rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Parteizentrale verantwortlich ist, damit, wieweit sie denn selbst schon mit der Einführung der Vier-Tage-Woche wäre. In ihrer Antwort verwies Esken darauf, dass es bei ihr digitale Meetings und Cloud-Lösungen gäbe. “Wer offensichtlich selbst - aus guten Gründen - nicht in der Lage ist, in den eigenen Strukturen den Produktivitätsverlust durch eine Vier-Tage-Woche zu kompensieren, sollte sich mit Ratschlägen an jene, die Wohlstand schaffen müssen, zurückhalten.” meint Teutrine.