DEWB AG: Konsolidierungsphase im FinTech-Markt

DEWB investiert in Unternehmen aus dem Bereich Digital Finance, der im laufenden Jahr wegen der Eintrübung des Kapitalmarktumfelds spürbar unter Druck steht. Das macht sich auch in unserer Wertermittlung für das DEWB-Portfolio bemerkbar, dessen Potenzialwert sich seit unserem letzten Update von rund 3,00 Euro auf 2,40 Euro – unser neues Kursziel – reduziert hat.

Dies verdeckt aber, dass sich die meisten Beteiligungen von DEWB operativ weiter positiv entwickeln. Bei Stableton hat sich dies auch in einer erfolgreichen Finanzierungsrunde bemerkbar gemacht, in deren Rahmen der DEWB-Anteil an diesem Betreiber einer Fintech-Plattform nach unserer Einschätzung sogar eine deutliche Aufwertung erfahren haben dürfte. Die Werte der börsennotierten Beteiligungen Lloyd Fonds und aifinyo haben wir zwar etwas nach unten revidiert, insgesamt geht bei beiden Gesellschaften aber der Trend in die richtige Richtung und wir sehen jeweils erhebliches Kurspotenzial. Lediglich bei NAGA, einer kleineren Beteiligung von DEWB, besteht derzeit eine größere Verunsicherung aufgrund von Problemen mit der Bilanzierung und des deswegen aufgeschobenen Jahresabschlusses für 2021, weswegen wir hier einen deutlichen Wertabschlag vorgenommen haben.

Insgesamt liegt der von uns ermittelte Potenzialwert deutlich über dem aktuellen Kurs der DEWB-Aktie und signalisiert damit ein großes Erholungspotenzial. Wir gehen davon aus, dass dieses realisiert werden kann, wenn sich die Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt wieder verbessern und Anteilsverkäufe möglich sind. Bis dahin lautet unser Urteil nun zunächst „Hold“ (zuvor: „Buy“).

Quelle: SMC-Research

