DEWB AG: Anteilsverkäufe noch in 2022 eher unwahrscheinlich

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im laufenden Jahr stark eingetrübt, was auch die Unternehmen aus dem Bereich Digital Finance – dem Investmentfokus von DEWB – belastet. Das Management der Beteiligungsgesellschaft hat aber schon beim Einstieg auf eine Robustheit der Geschäftsmodelle geachtet und sieht insgesamt eine erfreuliche operative Entwicklung.

Dennoch sind Exits zu attraktiven Bewertungen im Moment schwierig. Sollte es keine größere Markterholung in den Monaten bis zum Jahresende geben, dürfte DEWB in diesem Jahr keine Anteile verkaufen und das Jahr mit Verlust abschließen.

Zugleich dürfte das Umfeld aber neue Einstiegschancen schaffen. Für DEWB dürfte es nun zunächst darum gehen, die Anfang Juli 2023 auslaufende Anleihe zu refinanzieren und mit diesem Schritt idealerweise den Finanzspielraum zu erweitern, um das Portfolio weiter auszubauen. Denn abseits der aktuellen Marktturbulenzen wird die Digital-Finance-Branche weiter stark wachsen, was sich über kurz oder lang auch wieder in den Unternehmensbewertungen widerspiegeln wird.

Mit der aktuellen Überarbeitung hat sich der von uns ermittelte Potenzialwert von DEWB zwar reduziert, was auf niedrigere Wertansätze bei Lloyd Fonds (Bewertungsupdate und Verwässerung) und NAGA (reduzierter Börsenkurs) und eine ausgeweitete negative Nettofinanzposition zurückzuführen ist. Dennoch signalisiert der Potenzialwert mit 2,10 Euro ein großes Erholungspotenzial für die Aktie. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass dieses realisiert werden kann, wenn sich die Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt wieder verbessern und Anteilsverkäufe möglich sind. Bis dahin lautet unser Urteil weiterhin „Hold“.

Quelle: SMC-Research



