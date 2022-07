DEPOT-HAMMER: Die beste Aktie des Sommers? Kurs explodiert regelrecht! Es ist noch nicht zu spät…

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in der heutigen Zeit ist permanentes Nachjustieren seiner Anlageentscheidungen nötig. Immer wieder gibt es neue Trendthemen, die man sich genauer anschauen und ggf. mitspielen sollte. Denn gute Trends laufen längerfristig! Vor allem dann, wenn sie nicht nur unseren Alltag stark prägen, sondern auch für jeden einzelnen von uns wichtig sind und wirtschaftlich interessant bleiben. Genau solche Trendinvestments sind für Investoren mit Weitblick sehr interessant!

Deshalb sind wir auf die Suche nach einem neuen Trend gegangen und haben festgestellt, dass das Energieproblem aufgrund des Kriegs in der Ukraine immer mehr Bürger und Unternehmen beschäftigt. Daraufhin haben wir einen uns schon zuvor bekannten Trend ganz neu analysiert.

Gerade in der Energieversorgung und der Dekarbonisierung der Welt ist einiges im Umbruch. Diese nahezu einmalige Chance müssen Sie als weitsichtiger Investor gnadenlos für sich nutzen!

Unser langfristiges Trendthema heißt Uran! Denn klar ist schon jetzt, ohne Atomstrom keine Dekarbonisierung und nicht genügend Strom für ALLE!

Atomkraft ist und bleibt der unabhängige und günstigste Energielieferant!





Während sich Deutschland (bis jetzt) von der Atomkraft abgewendet hat, aber anscheinend den Komplettausstieg aufgrund der aktuellen Energiekrise deutlich hinter das ursprünglich gesetzte Datum von Ende 2022 hinaus verlegen will, bauen andere Mitgliedsstaaten die Atomkraft massiv aus.

In Finnland beispielsweise wurde schon im März 2021 der fünfte Reaktor fertiggestellt. Auch Polen setzt vermehrt auf Atomkraft und weniger auf Kohle. Um den Kohleausstieg zu bewältigen, sollen in Polen nun sechs neue Reaktoren gebaut werden. Auch Frankreich hat angekündigt, seine Atomenergie massiv auszubauen. Aber „the Elephant in the room“ ist der asiatische Raum, wo gerade 50 neue Atommeiler errichtet werden!





Quelle: Statista.de

In Planung sind hier mehr als 100 neue Reaktoren. Allein China plant den Neubau von 44 Atommeilern!

Spätestens mit diesen Zahlen ist klar, dass wir vor einem massiven Uran-Defizit stehen, weshalb hier nicht nur ein Trend, sondern vielmehr ein historischer Uran-Superzyklus in Gang gesetzt wird! Die Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel bereiten sich darauf schon vor, auch vor dem Hintergrund, vielleicht nicht mehr genügend Uran aus Russland zu bekommen.

INVESTOREN-TRAUM: Mit eigenem Uran in die Zukunft!

Neue Wege in der Atomkraft, vor allem aber in der Uranversorgung beschreiten die USA. Denn da wird gerade ein 4,3 Mrd. USD Programm geprüft, um einen möglichen ‚Blackout‘ zu verhindern. Dieser könnte nämlich bevorstehen, wenn Russland die Uranimporte und den Import von angereichertem Uran reduziert, oder gar ganz aussetzt. Denn erst vor wenigen Tagen sagte der russische Präsident, die USA würden mit dem Feuer spielen.

Eigen abgebautes US-Uran klingt natürlich wie Musik in den Ohren von Uranium Energy (WKN: A0JDRR), dem größten US-Uranunternehmen, mit der Lizenz, auch der größte US-Uranproduzent zu werden! Dieses Unternehmen ist der absolute Hammer für weitsichtige Investoren, sowohl von seinen Reserven und Ressourcen her als auch von der zukünftigen Produktionsleistung und der Charttechnik!

Hier passt einfach ALLES, weshalb Uranium Energy (WKN: A0JDRR) für uns DIE US-Uranaktie ist, mit riesigem Kurspotenzial! Erst jüngst konnte das Unternehmen wieder mit TOP-News auftrumpfen, und damit ein weiteres Kaufsignal aussenden! Sehen Sie selbst!





Neuer Meilenstein erreicht! Diese News toppt wieder ALLES!





Es ist einfach unglaublich, in welcher Geschwindigkeit sich Uranium Energy (WKN: A0JDRR) immer weiterentwickelt. Nicht nur, dass man bei der Akquisition neuer Projekte bei den noch günstigen Uranpreisen immer wieder Spitzendeals meldet, bei denen unter anderem die Produktionskapazität verdoppelt wurden, so wurde jetzt auch mit der Installation von 106 Überwachungsbohrungen der Grundstein für eine Produktionsausweitung gelegt.

Damit hat man „mal eben“ das neueste und größte ‚In-Situ-Rückgewinnungsbohrlochfeld‘ in Südtexas erschlossen, das jemals erschlossen wurde. Die 106 Überwachungsbohrungen auf dem ersten Produktionsgebiet des unternehmenseigenen 19.336 Hektar großen ‚Burke Hollow‘-Projekts in der ‚Production Area Authorization 1‘ (‚PAA-1‘) bilden mit einer Mineralisierung in nur etwa 118 bis 138 m Tiefe den Schlüssel zu einer sehr erfolgreichen Uranproduktion, und dass sogar im größeren Maßstab!

Obendrein unterstreicht diese bedeutende Entwicklung auch den ungebrochenen Willen des TOP-Managements der größte Uranproduzent der USA zu werden, um so Amerikas nukleare Brennstoffversorgungskette zur Bereitstellung sicherer, sauberer und zuverlässiger kohlenstofffreier Energie zu werden.

Für dieses klar definierte Ziel wird auch weiter Vollgas gegeben. Denn nach der erfolgreichen Installation des ‚PAA-1‘-Monitorbohrlochrings werden nun weitere Explorations- und Abgrenzungsbohrungen folgen, um die Ressourcen deutlich zu vergrößern und weitere Produktionsgebiete zu definieren! Dabei sprechen wir von Wachstum pur, das sich auch im Aktienkurs von Uranium Energy (WKN: A0JDRR) in Form von steigenden Kursen widerspiegeln muss!





Für Andy Kurrus, VP of Resource Development, ist die ‚PAA-1‘-Installation ein entscheidender Schritt in zwei Richtungen. Zum einen in Richtung Urangewinnung und zum anderen in Richtung Auffinden neuer, hochgradiger Gebiete außerhalb des kaum erkundeten ‚PAA-1‘-Bereichs!

Nach unserer Recherche gehen wir davon aus, dass allein auf diesem Projekt eine umfangreiche Projektpipeline durch zusätzliche Explorationsbohrungen erschlossen werden kann, die dann in neue Produktionsgebiete weiterentwickelt werden können.

Fakt ist auch, dass die komplette Fertigstellung des Monitorbohrlochrings sowie das Bohren der Erweiterungsbohrungen und das Untersuchen des Grundwasserleiters bei dem Tempo, den das Unternehmen an den Tag legt, vermutlich schon bis etwa Mitte August abgeschlossen wird!

Aber auch jetzt präsentiert sich die Erschließung von ‚Burke Hollow‘, ein Projekt das sich übrigens keine 90 km südöstlich des ‚Hobson Processing Plant‘ befindet, als die einzige und vor allem jüngste Uranentdeckung in den Vereinigten Staaten!

Obendrein kann sich ‚Burke Hollow‘ noch als die größte Lagerstätte in der ‚Goliad‘-Formation rühmen, die bisher im ‚South Texas Uranium Trend‘ entdeckt wurde! Denn schon jetzt verfügt das Projekt über eine gewaltige ‚abgeleitete‘-Mineralressource von ~7,1 Millionen U3O8 in 4,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,088 % U3O8/Pfund!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) verfügt sogar über mehrere vollständig zugelassene ‚ISR‘-Urananlagen in Südtexas, von denen ‚Burke Hollow‘ allerdings ein gewichtiger Teil einer soliden Projekt-Pipeline ist, zu der auch die eigenen, komplett genehmigten ‚Palangana‘- und ‚Goliad‘-Projekte gehören, die einen wichtigen Teil der ‚Hub-and-Spoke‘-Strategie ausmachen!

KOSTENGÜNSTIG und UMWELTFREUNDLICH!

Die ‚In-Situ-Rückgewinnungs‘-Technologie!

Uranium Energy setzt bei seinen vollständig lizenzierten Projekten, einschließlich der Uranprojekte ‚Palangana‘, ‚Burke Hollow‘, ‚Goliad‘ und ‚Reno Creek‘ auf die kostengünstige und umweltfreundliche ‚In-Situ-Rückgewinnungstechnologie‘ (‚ISR‘)!

Bei dieser Technologie handelt es sich um einen Injektionslösungsbergbau, der im Prinzip den natürlichen Prozess umkehrt, und das Uran aus den Sandgesteinen herauslöst. Konkret gesagt, wird das Grundwasser vor Ort mit gasförmigem Sauerstoff angereichert und über eine Reihe von ‚Injektionsbrunnen‘ in den Uranerzkörper eingeleitet. Durch diesen Prozess wird das Uran aus dem Sandstein ausgelöst.

Die dadurch gewonnene uranhaltige Lösung wird durch die Produktionsbohrungen an die Oberfläche geleitet, wo sich das Uran auf eine Art „Harzkügelchen“ konzentriert und per LKW zur Aufbereitungsanlage, im Fall von ‚Burk Hallow‘ zur ‚Hobson‘-Anlage transportiert wird. Dort angekommen wird es weiter konzentriert und zu ‚Yellowcake‘ für den Markt getrocknet.

Deshalb Uranium Energy (WKN: A0JDRR)!

· Große US-Produktion in einer Zeit der geopolitischen Unsicherheit möglich!

· Starke Bindung an den Uranpreis! Explodiert Uran explodiert UEC um so heftiger!

· Barwert von 200 Mio. USD in nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anlagen in Arizona und Colorado, neben dem Barbestand von mehr als 180 Mio. USD!

· ‚ISR‘-Projekte im Distriktmaßstab in Paraguay mit erworbenen früheren Explorationen im Wert von mehr als 50 Mio. USD!

· Vollständige Produktionsgenehmigung für 4 Mio. Pfund U3O8 pro Jahr in Texas und Wyoming!

· 5 ‚ISR‘-Projekte in Texas! Zwei davon vollständig genehmigt und ein drittes im fortgeschrittenen Genehmigungsstadium!

· Konzeptnachweis mit kostengünstiger ‚ISR‘-Produktion!

· Infrastrukturvorteil durch die ‚Hobson‘-Anlage und den Standort Reno Creek!

· Stärkung des ‚ISR‘-Portfolios durch den Erwerb des vollständig lizenzierten ‚Reno Creek‘-Projekts, der nun abgeschlossen ist!

UEC ist auch ein Analystenliebling!

Die Kursziele reichen bis zu 7,10 USD!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) kontrolliert mehrere vollständig genehmigte und produktionsfertige Uran-‚ISR‘-Vermögenswerte in den USA, wo grundlegende und politikgetriebene Katalysatoren voraussichtlich die Uranpreise deutlich in die Höhe treiben werden. UEC hat die letzten beiden großen nordamerikanischen M&A-Transaktionen in der Branche durchgeführt und baut das Unternehmen weiterhin strategisch aus. Das begeistert auch die Analysten von Haywood Capital Markets, die Uranium Energy (WKN: A0JDRR) als „Top-Pick“ einstufen, um die US-Inlands- und Makrokatalysatoren im Uransektor zu spielen. Ihr Kursziel haben die Analysten auf 6,60 USD festgesetzt, welches auf dem 1,0-fachen des Unternehmens-NAVI basiert.

Quelle: Haywood





Ein noch höheres Kursziel vergibt das Analystenhaus H.C. Wainwright und Co., die der Aktie einen Kurs von 7,10 USD zubilligen. Dies sind zwar 10 US-cent weniger als in ihrem July Research, entspricht aber dennoch einem hohen Kurspotenzial von mehr als 80 % %!





KURS mit ERNEUTEM AUSBRUCH – HIER IST FEUER DRIN!

Jetzt auch charttechnisch vor dem Abheben!





Nachdem wir festgestellt haben, dass die Fundamentaldaten für Uran die besten seit etwa 18-20 Jahren sind, das Unternehmen bestens positioniert ist und die Marktführerschaft in Sachen US-Ressourcen und Reserven bereits übernommen hat, und diese vermutlich auch in Sachen Produktion noch einnehmen wird, bleibt uns eigentlich nur noch der Blick auf den Kurschart von Uranium Energy (WKN: A0JDRR), um zu sehen, ob auch dieser uns „grünes Licht“ für ein Investment gibt!

Quelle: StockCharts.com





Die Kurzantwort darauf lautet JA! Uranium Energy gibt auch charttechnisch grünes Licht zum Investieren! Gerade in den vergangenen Tagen konnte der Kurs schön zulegen. Mit dem gestrigen Zurückerobern der 200-Tage-Linie, im Bereich 3,87 USD (Schlusskurs 3,98 USD), sollte nochmals richtig Schwung in die Aktie kommen! Von dort aus kann es dann widerstandslos zunächst bis in den Bereich 4,75 USD gehen, bevor dann das Hoch bei 6,50 USD anvisiert wird!

https://www.youtube.com/watch?v=v32zPbx-8Tc&list=RDCMUCqrghYUyFFOOVd5fKyMyR-Q&start_radio=1





Fazit: ALLE Ampeln stehen auf GRÜN!

Mit mehr als 180 Mio. USD an Bar- und liquiden Mitteln ist das schuldenfreie Unternehmen ein absoluter ‚TOP-Pick‘ im US-Uransektor! Wir kennen kein Unternehmen, das so viele Vorzüge und Katalysatoren vereint wie Uranium Energy (WKN: A0JDRR). Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die ‚US National Nuclear Security Commission‘ kürzlich mit dem Prozess der ersten Urankäufe von in den USA produziertem Uran für die strategischen Uranreserven des Landes begonnen hat.

Investoren bietet UEC eine hervorragende Möglichkeit, um vom steigenden Uranpreis und US-spezifischen Sektor-Katalysatoren zu profitieren, da das Unternehmen auch an der Spitze einer kleinen Gruppe von in den USA ansässigen Neo-Produzenten steht. Kein US-Unternehmen kann schneller Uran liefern als UEC. Und alle haben eins gemeinsam. Kein Unternehmen kommt vorschnell aus der Deckung, um seine Produktion zu beginnen. Während Uranium Energy vermutlich schon zu Kursen von 75-80,- USD profitabel arbeiten kann, benötigen andere Produzenten Preise von 85-90,- USD!

Allerdings ist das Fundament für deutliche Uran-Kurssteigerungen auf bis über 100,- USD je Pfund U3O8 definitiv gelegt! Noch nie waren die Aussichten für Uran so gut wie heute! Reaktoren werden wie „Sand am Meer“ gebaut, in den vergangenen 11 Jahren wurden keine signifikanten Uranvorkommen gefunden, geschweige denn entwickelt und auch die Lieferketten können jederzeit zusammenbrechen!

Da bietet Uranium Energy (WKN: A0JDRR) mit seinen rund 180 Mio. USD in Cash, Beteiligungen und Uran-Lagerbeständen eine stückweite Sicherheit. Dabei ist das mit derzeit nur 1,14 Mrd. USD Bewertete Unternehmen komplett ungehedged, und verfügt über die größte ‚ISR‘-Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten! Dieses Unternehmen wird den Vereinigten Staaten massiv helfen, in der bevorstehenden US-Nuklear-Renaissance, seine Versorgungssicherheit wiederzuerlangen. Sein US-Uran, das hat das Unternehmen schon angekündigt, werde man in die strategische Uranreserve der US-Regierung liefern!

Damit sind auch alle politischen Voraussetzungen für drastische Kurssteigerungen gegeben! Steigen Sie jetzt bei Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ein, und schreiben Sie neben dicken Kursgewinnen obendrein noch ein Stück US-Uran-Unabhängigkeits-Geschichte mit!





Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr JS Research-Team



Der Werbeartikel wurde am 28. Juli 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Bild-Quellen, falls nicht anders angegeben, Uranium Energy

Quellen: Commodity-TV, Wallstreet Online, H.C. Wainwright, Haywood Capital Markets, eigener Research und eigene Berechnungen, StockCharts.com

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Uranium Energy zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Uranium Energy, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Uranium Energy und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Uranium Energy im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Uranium Energy halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de