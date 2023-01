Der DAX zum Januar-Verfallstag    

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX zum Januar-Verfallstagvon Torsten Ewert

der erste (kleine) Verfallstag des Jahres steht bevor. Nach der starken Rally zu Jahresbeginn und dem Bruch der 15.000-Punkte-Marke stellt sich die Frage, ob die Stillhalter noch kämpfen oder schon resigniert haben. Davon hängt ab, wohin der DAX zum Verfallstermin laufen wird.

Das aktuelle Verfallstagsdiagramm des DAX zum Januar-Verfallstag

Der Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm zeigt, worum es geht:

Quelle: https://www.stockstreet.de/boersen-tools/verfallstag-diagramm#/

Beim Stand von ca. 15.120 Punkten ist der DAX schon ein gutes Stück in den bullishen Bereich des Verfallstagsdiagramms gelaufen. Dieser beginnt bei 15.000 Punkten, wo die größte Call-Position liegt. Oberhalb dieser Marke dominieren die blauen Balken der Call-Positionen.

Mit anderen Worten: Die große Call-Position bei 15.000 Punkten ist bereits abgesichert. Die Stillhalter haben also keinen Druck mehr, diese Position zu „retten“, indem sie den Kurs auf 15.000 Punkte drücken. Die nächste größere Call-Position liegt bei 15.300 Punkten und sollte bis zum Verfallstag die DAX-Kurse deckeln.

Die charttechnische Situation des DAX

Charttechnisch liegen oberhalb des aktuellen DAX-Kurses keine markanten Widerstände mehr in der Nähe:

Der nächste, kleinere Widerstand liegt erst oberhalb von 15.500 Punkten (violette Linie). Allerdings ist der Widerstand an der runden 15.000-Punkte-Marke keine einzelne Linie, sondern ein breiterer Bereich, der von etwa 14.845 bis knapp 15.100 Punkte reicht (rot).

Und mit aktuell 15.134 Punkten notierte der DAX immer noch in der Nähe dieses Bereiches. Der nachhaltige Ausbruch nach oben ist ihm also noch nicht gelungen. Zudem nimmt das Momentum inzwischen merklich ab. Der Kurs könnte also in eine Konsolidierung einschwenken – oder auch wieder zurückfallen.

Die überkaufte Lage spricht für einen Rücksetzer

Für letzteres spricht, dass der DAX nach seiner starken Jahresanfangsrally schon wieder merklich überkauft ist. Darauf deutet auch der bekannte RSI-Indikator hin, der mit aktuell fast 80 Punkten klar im überkauften Bereich notiert.

Der DAX könnte also in den kommenden Tagen wieder in Richtung 15.000 Punkte zurückfallen. Dann würden die Stillhalter ihre Absicherungspositionen auflösen, was den Rückfall verstärkt. Der DAX könnte dann also auch wieder unter die 15.000-Punkte-Marke zurückfallen.

Das würde auch zum charttechnischen Eindruck passen, wonach im DAX nun eine Korrektur nach den beiden starken Anstiegen vom Oktober/November 2022 und vom Januar 2023 fällig ist. Diese Korrektur könnte in einem kleineren Umfang bis zum Novemberhoch bei knapp 14.600 Punkten gehen und dabei auch den neuen möglichen Aufwärtstrend (gestrichelte Linien) bestätigen – z.B. in dem gelben Target. Aber auch eine größere Korrektur bis in den Bereich des Zwischenhochs von August bei knapp 14.000 Punkten ist möglich. Allerdings sind beides keine Szenarien bis zum Verfallstag, sondern für die kommenden Wochen.

Fazit

Bis zum Verfallstag an diesem Freitag gibt es aus Sicht der Verfallstagesanalyse nur zwei Szenarien: Bei einem weiteren Anstieg sollte die Marke von 15.300 Punkten das Ziel und der Hochpunkt dieses Anstiegs sein. Bei einem Rücksetzer ist die Runde 15.000-Punkte-Marke das Kursziel für den DAX.

