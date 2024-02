DAX zündet Kursfeuerwerk

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach seiner Rekordjagd nahm sich der DAX zu Wochenbeginn eine Verschnaufpause und pendelte zwischen 17.050 und 17.100 Punkten. Ab Donnerstag war die Pause beendet und der deutsche Leitindex zündete ein neues Kursfeuerwerk. Ausgelöst wurde dieses von starken Nvidia Quartalszahlen. Der Chip-Produzent übertraf die ohnehin hohen Erwartungen nochmals. Für den DAX ging es daraufhin aus dem Stand auf ein neues Rekordhoch von 15.386 Punkte, welches er im weiteren Verlauf zwischenzeitlich auf 17.429 Punkte schieben konnte. Die Nvidia-Zahlen standen im Mittelpunkt des Handels, so dass die weiter eingetrübten Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch das am Mittwoch veröffentlichte Fed-Protokoll in den Hintergrund rückten. Anleger dürften mit Spannung beobachten, ob die Kursrallye nun weiter geht oder die weiter auf sich warten lassenden Zinssenkungen auf die Kauflaune drücken. Die für nächste Woche anstehenden Inflationsdaten dürften dabei eine Rolle spielen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Rheinmetall

Die meistgehandelte Inlandsaktie ist diese Woche mit 1.989 ausgeführten Orders die Rheinmetall-Aktie. Der Rüstungskonzern konnte im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Münchener Sicherheitskonferenz zusammen mit einem ukrainischen Partner eine Absichtserklärung für den Bau eines neuen Munitionswerks unterzeichnen. Ziel ist die jährliche Produktion einer sechsstelligen Zahl von Artilleriemunition. Rheinmetall-CEO Armin Papperger sagte dazu „"Wir wollen der Ukraine ein leistungsfähiger Partner dabei sein, die einst starke wehrtechnische Industrie in der Ukraine wiederaufzubauen und die Autonomie ukrainischer Kapazitäten sicherzustellen“. Unterdessen geben Aussagen des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius dem Rüstungs-Sektor weiteren Auftrieb. Pistorius zieht Sicherheitsausgaben von bis zu 3,5 % des BIP in Betracht und damit mehr als die NATO-Zielmarke von 2 %. Die Rheinmetall-Aktie steigt diese Woche um 10 % und notiert mit 403,60 Euro erstmals über der 400 Euro-Marke.

RENK Group

Rüstungsaktien bleiben derzeit gefragt, so steht mit der Renk Group ein weiteres Rüstungsunternehmen mit 1.331 Preisfeststellungen auf Platz Zwei. Im Gegensatz zu Rheinmetall geht es für die Papiere der Augsburger diese Woche allerdings rückwärts. Mit 26,72 Euro kostet ein Anteilsschein rund 1,5 % weniger als vor Wochenfrist. Marktbeobachter gehen davon aus, dass vor allem Gewinnmitnahmen für das Minus verantwortlich sind. Seit ihrem Börsengang am 07. Februar legte die Renk-Aktie in der Spitze um bis zu 70 % auf rund 30 Euro zu.

