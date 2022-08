DAX – Ein wirklich beeindruckender Ausbruch – ohne Teilnehme

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat die jüngsten Signale ignoriert und zunächst auch erst einmal negiert. Damit gilt der Ausbruch aus dem Bereich einer Unterstützungszone als erfolgt. Die Bewegung am Freitag war dynamisch und hat für eine deutliche Stimmungsaufhellung gesorgt. Die mangelnde Umsatztätigkeit ist aber weiterhin ein Thema. Die breite Masse der Marktteilnehmer scheint sich weiterhin nicht an der Aufwärtsbewegung zu beteiligen.



Ungeachtet dessen hat sich die Lage inzwischen verbessert und die Abwärtstrendlinie dürfte keine Rolle mehr spielen. Die Verkaufssignale der Indikatoren wurden negiert und der zuletzt gebildete Shooting-Star ist nach wenigen Tagen abgearbeitet worden. Das bevorstehende Verkaufssignal beim MACD-Indikator ist verhindert worden. Somit ist der Indikator zunächst an seiner Triggerlinie abgeprallt, was nun zu einem finalen Kaufsignal führen könnte. Ein Test des Bereichs um 14.000 Punkte ist somit in den kommenden Wochen möglich. Allerdings werden die Indikatoren auch weiterhin durch ihren überkauften Zustand bremsend wirken. Um von einem neuen Aufwärtstrend zu sprechen ist es sicher noch zu früh.

