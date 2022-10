Der DAX will es jetzt wissen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bei den aktuellen Ambitionen des Deutschen Aktienindex in Richtung 13.000 Punkte kann sich in diesen Stunden und Tagen entscheiden, ob aus der laufenden Aufwärtsbewegung vielleicht doch mehr wird als eine weitere Rally im Bärenmarkt. Die nun schon mehr als komfortable Distanz zum Jahrestief von fast 1.000 Zählern dürfte so manchen, bislang zurückhaltenden Anleger aus der Deckung bewegen. Noch besser sähe es aus technischer Sicht für den DAX oberhalb der 12.860 Punkte aus. Dort liegt die 50-Tage-Linie. Sollte diese überwunden werden, könnte der Index Anfang des Monats in der Tat sein Jahrestief gesehen haben und zu einem Schlussspurt im vierten Quartal ansetzen.

Unter den aktuellen Bedingungen haben es viele Unternehmen schwer, nicht in die Verlustzone abzurutschen. Da kommt die Prognose der Deutschen Lufthansa, den Gewinn bis zum Jahresende verdoppeln zu wollen, für viele doch überraschend. Der Vorstand rechnet jetzt mit einem operativen Ergebnisplus von mehr als einer Milliarde Euro. Begründet wird der Gewinnsprung mit einer weiterhin starken Nachfrage sowohl im Personen- als auch im Frachtgeschäft. Auch die Zahlen aus dem Sommergeschäft können sich sehen lassen. Die Kranich-Airline ist also gerade dabei, sich mit Schwung aus dem Corona-Tief zu erheben und könnte unter sich weiter normalisierenden Rahmenbedingungen in Zukunft auch wieder bei Anlegern punkten.

Etwas beunruhigend ist dagegen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, die Bekanntgabe seiner Wirtschaftsdaten überraschend auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Dies legt die Vermutung nahe, dass das Land tiefer in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt als bislang angenommen. Vor allem die staatlich angeordneten Lockdowns könnten der chinesischen Wirtschaft deutlich stärker geschadet haben. Damit lauert in den kommenden Wochen zumindest ein Risiko in Fernost, das die derzeitige Rally am Aktienmarkt auch schnell wieder beenden könnte.