DAX vor wichtiger Kursschwelle

Der DAX kletterte in dieser Woche auf ein Mehrmonatshoch und testet aktuell die runde Marke von 16.000 Punkten. Trotz dieser erfreulichen Börsenentwicklung bleibt das konjunkturelle Umfeld angespannt. Zinsen und Inflation sind zwar gesunken und stützen, liegen aber immer noch auf einem vergleichsweisen hohen Niveau. Gleichzeitig trüben sich die Erwartungen der Einzelhändler beidseits des Atlantiks ein, vermehrt wird mit einem Rückgang der Konsumausgaben gerechnet. In diesem schwierigen konjunkturellen Umfeld behauptet sich der deutsche Leitindex und klettert bis Donnerstagnachmittag um 2,5 % auf 15.986 Punkte. In der kommenden Woche warten frische Inflationsdaten für Deutschland und den Euro-Raum auf die Anleger.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Bayer

Mit 3.826 ausgeführten Orders steht diese Woche die Bayer-Aktie mit großem Vorsprung auf Platz 1 der meistgehandelten Inlandsaktien. Der Pharma- und Chemiekonzern erlebte zu Wochenbeginn einen regelrechten Absturz, begründet durch ein Glyphosat-Urteil in den USA und einen Studienabbruch rund um das Medikament Asundexian. Das Medikament war ein Hoffnungsträger, weshalb potenzielle Umsatzausfälle schwer wiegen. Zudem verurteilte ein US-Geschworenengericht die Leverkusener zu Zahlungen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an die drei Kläger. Diese sehen in dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup den Verursacher ihrer Krebserkrankungen. Der Konzern kündigte bereits an, in Revision zu gehen und rechnet sich dabei gute Chancen aus. Bayer verliert diese Woche 20 % und kostet derzeit 32,77 Euro, der tiefste Stand seit 2009.

Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy wurde mit 1.191 Preisfeststellungen diese Woche ebenfalls rege gehandelt. Der Energietechnik-Konzern arbeitet sich weiter aus seiner Krise heraus und stellte diese Woche einen Aktionsplan für das Windenergiegeschäft vor. Dieser zielt auf die Erreichung der Gewinnzone in 2026 ab. Um die Ziele zu erreichen, soll die Tochter Siemens Gamesa ihre Produktionskapazitäten ausbauen und gleichzeitig durch vereinfachte Strukturen rund 400 Millionen Euro einsparen. Die Aktie der Muttergesellschaft Siemens Energy steigt diese Woche um 4 % auf 10,88 Euro.

