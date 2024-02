DAX weiter seitwärts. Delivery Hero nach Eckdaten gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startete stabil in den Handelstag. Die gestern veröffentlichten US-Inflationszahlen sind allmählich verarbeitet. Im Tagesverlauf werden Notenbänker der EZB und der Fed Reden halten. Möglicherweise senden sie gewisse Signale. Aktuell scheinen sich die Anleger jedoch in dem Seitwärtstrend wohlzufühlen.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero meldete heute Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Demnach legte der Umsatz um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Finale Geschäftszahlen zu 2023 werden erst im April gemeldet. Allerdings stellte der Konzern in Aussicht, dass sich der bereinigte operative Gewinn in diesem Jahr auf 725 bis 775 Millionen Euro rund verdreifachen soll. Der MDAX®-Wert startete daraufhin freundlich in den Handel. Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) profitierte von guten Zahlen des Konkurrenten DaVita. ThyssenKrupp ist im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag. Autobauer wie Mercedes-Benz, Porsche und VW legten zum Handelsauftakt den Rückwärtsgang ein.

Widerstandsmarken: 94.945/17.050 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.779/16.830 Punkte

Der DAX® ging wenig verändert in den Handelstag. Somit sollten Anleger ein wachsames Auge auf die Unterstützungszone zwischen 16.779 und 16.830 Punkten haben. Wird diese Zone verletzt, droht eine nachhaltige Konsolidierung bis 16.627 Punkte. Auf der Oberseite hat der Leitindex Luft bis 16.945 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

95,60*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

99,59**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,60

13.507,48592

15.195,92166

5

Open End

DAX®

HC977R

11,18

15.195,748227

16.040,631828

10

Open End

DAX®

HC0558

9,71

15.758,502329

16.321,080862

15

Open End

DAX®

HD136D

8,43

16.208,705611

16.545,846688

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

6,78

20.257,760216

18.570,28879

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,33

18.569,497909

17.724,585754

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

7,02

18.006,743807

17.443,132726

-15

Open End

DAX®

HD275V

8,77

17.556,540525

17.219,454947

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

