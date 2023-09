DAX weiter seitwärts

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In einem eher nachrichtenarmen Marktumfeld sucht der DAX weiterhin seine Richtung. Das deutsche Aktienbarometer bewegt sich weiter größtenteils in einer Range von 15.700 bis 15.900 Punkten. Während es in der Vorwoche kurzfristig sogar über die 16.000 Punkte ging, schwächelt der DAX diese Woche und richtet sich ab Wochenmitte bei 15.700 Punkten ein. Damit steht er ca. ein Prozent tiefer als vor dem Wochenende. Während die Wirtschaftsdaten für den Euro-Raum eher schwach ausfallen, bleibt die Inflation mit 5,3 % weiterhin deutlich über den von den Währungshütern angestrebten 2 %. Damit bleibt die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der EZB-Zinspolitik weiterhin bestehen. In der kommenden Woche sollte allerdings Klarheit einkehren, denn die nächste EZB-Sitzung und damit ein weiterer Zinsentscheid stehen an.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Volkswagen

Im Handel mit Inlandsaktien finden sich diese Woche mit 675 Ausführungen die Papiere von Volkswagen an der Spitze. Nicht zuletzt durch die derzeit im München stattfindende IAA Mobility rückt der zunehmend härter werdende Wettbewerb auf dem Automobilmarkt verstärkt in den Fokus. Dabei sehen sich etablierte Auto-Hersteller wie Volkswagen in Europa einer immer größer werdenden Konkurrenz aus China gegenüber. Hinzu kommt ein Preiskampf auf dem Elektro-Auto Markt. Aus diesem Preiskampf möchte VW sich jedoch weitestgehend heraushalten. Volkswagens China-Chef Ralf Brandstätter sagte dazu in einem Interview "Rentabilität hat für uns höchste Priorität. Wir werden deshalb auch nicht um jeden Preis Elektro-Fahrzeuge in den Markt drücken". Es soll lediglich befristete Aktionen geben, bei denen vor allem Kosteneinsparungen an die Kunden weitergegeben werden sollen. Dabei sollen auch eigene Batteriefabriken helfen, die Volkswagen mit seinem Partner Gotion in Salzgitter und dem chinesischen Hefei baut. Analysten der UBS sehen mit der wachsenden chinesischen Konkurrenz Probleme auf die Wolfsburger zukommen und stufen die VW-Aktie auf sell bei einem Kursziel von 100 Euro. Die Anteilsscheine des Auto-Konzerns geben daraufhin im Wochenvergleich über 7 % ab und kosten derzeit 105,76 Euro.

Zur Volkswagen-Aktie | Handeln

Vonovia

Wie in der Vorwoche sichert sich Vonovia mit 602 Preisfeststellungen Platz Zwei im Inlandshandel an der Euwax. Die Papiere des Immobilienkonzerns setzen ihre Erholung weiter fort und steigen in dieser Woche um 6 % auf 22,18 Euro. Daran kann auch der nun bekannt gewordene Abstieg aus dem EuroStoxx 50 nichts ändern. Am 18. September folgt auf Vonovia die Aktie des italienischen Sportwagenbauers Ferrari im europäischen Index. Unterstützung kommt dagegen von Warburg Research, die die Vonovia-Aktie auf buy, mit einem Kursziel von 39,80 Euro einstufen.

Zur Vonovia-Aktie | Handeln

International | Spezialeinblick

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.