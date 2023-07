DAX wartet auf neue Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bevor sich viele Anleger endgültig in die Sommerpause verabschieden, könnte es in dieser Woche noch einmal etwas turbulenter am Aktienmarkt zugehen. Zum einen werden heute die Gewichtungen im Nasdaq 100 Index zu Gunsten der Kleinen und zu Lasten der Großen verschoben. Wenn auch nur leicht, könnte dies dennoch zu einigen Umschichtungen auch in einigen Fonds führen, die dann ihre Spuren am Gesamtmarkt hinterlassen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla machen derzeit 55 Prozent des Index aus, von diesem Anteil werden die sieben Großen wohl zwischen zehn und 15 Prozent abgeben müssen. Der Vorteil für die Kleinen: Sie rücken stärker in den Fokus der Investoren. Der Index für die Standardwerte, der Dow Jones, hat derweil eine zehntägige Siegesserie hinter sich und damit die längste seit zehn Jahren.

Am Mittwoch und Donnerstag rücken dann einmal mehr die Notenbanken in deren Fokus. Dass sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank an der Zinsschraube nach oben drehen, gilt als ausgemacht. Besonderes Augenmerk wird hier auf der US-Notenbank liegen, denn sie dürfte mit dem Schritt die Leitzinsen auf 5,5 Prozent erhöhen, während die Inflation im Juni auf drei Prozent gefallen ist. Was auf den ersten Blick nach einem Fehler aussieht und vielleicht geldpolitisch auch einer sein könnte, ist nur mit der noch immer hohen Kerninflation von 4,8 Prozent zu erklären.

Wie sich Fed-Chef Powell dazu erklärt und ob die Juli-Zinserhöhung die letzte in diesem Zyklus sein wird, am Mittwochabend wissen wir mehr. Abgerundet wird die Woche mit den Inflationszahlen Juli aus Deutschland. Genug Impulse also, um etwas mehr Bewegung in den Markt zu bringen als in der vergangenen Woche.