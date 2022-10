DAX wagt sich an die 13.000 heran

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zwar ist das Thema Rezession in Deutschland und Europa nicht vom Tisch, aber die Entspannung bei den Gas- und Strompreisen lässt zumindest die Sorgen schwinden, sie könnte tief und lang ausfallen und eine Pleitewelle im Unternehmenssektor auslösen. Nachdem noch im August die Panik vor einer Mangellage den Preis für europäisches Erdgas auf 342 Euro je Megawattstunde getrieben hat, stauen sich jetzt die LNG-Tanker vor den spanischen Häfen und warten auf Entladung. Zudem sind die Speicher in Deutschland und der Europäischen Union gut gefüllt und mit Blick auf die aktuellen Außentemperaturen erscheint vielen ein frostiger Winter eher unwahrscheinlich.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Am Abend besprechen Jürgen Molnar, Daniel Saurenz und Franz-Georg Wenner die Marktlage im kompaktem Webinar mit Robomarkets – hier geht’s zur Anmeldung.

Die positiven Entwicklungen am Energiemarkt treiben auch die Anleger wieder in den Aktienmarkt und den Deutschen Leitindex in die Nähe der 13.000er Marke. Das Überwinden der 50-Tage-Linie und die Tatsache, dass der DAX nun schon mehr als 1.000 Punkte Polster seit dem Jahrestief aufgebaut hat, lässt viele Skeptiker der vergangenen Wochen schwach werden und erste Positionen aufbauen. Zwar bleibt die Situation im Kriegsgebiet Ukraine kritisch und nach Spekulationen über eine „schmutzige Bombe“ jederzeit anfällig für eine weitere Eskalation, die das Stimmungsbild an der Börse wieder um 180 Grad drehen könnte. Bleibt ein solcher „Schwarzer Schwan“ aber aus, dürfte der DAX Anfang Oktober sein Jahrestief gesehen haben. Ein versöhnliches Schlussquartal stünde ins Haus.

Mit der Linde-Aktie könnte allerdings ein Stabilitätsgarant und auch Kurslieferant der vergangenen Jahre bald aus dem DAX ausscheiden. Der amerikanisch-deutsche Industriegase-Konzern will seine Aktien zukünftig nur noch in New York listen lassen. Zwar dürfte der Prozess noch einige Zeit dauern, aber schon heute zieht die Linde-Aktie als wertvollstes Mitglied den DAX mit einem Minus von fünf Prozent nach unten. Positiv reagiert die Aktie von SAP auf die vorgelegten Quartalszahlen. Vor allem die gute Entwicklung im zukunftsträchtigen Cloudgeschäft überzeugt die Investoren. Aus technischer Sicht könnte wie der DAX nun auch die SAP-Aktie ihren Boden gefunden haben und den seit Jahresbeginn laufenden Abwärtstrend verlassen.