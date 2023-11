DAX überspringt 15.000-Punktemarke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat in dieser Woche dank unverändert gelassener Leitzinsen in den USA sowie sinkender Bondrenditen seinen jüngsten Aufschwung fortgesetzt. Den Oktober hatte der deutsche Leitindex noch mit einem Minus von fast vier Prozent beendet. Es war der dritte Verlustmonat in Folge, mit dem bisher größten Monatsminus in diesem Jahr. Aktuell klettert der DAX sogar wieder über die Marke von 15.000 Punkten. Ein schwacher Euro stützt derzeit die exportlastigen deutschen DAX-Unternehmen, wobei die jüngsten Quartalsergebnisse der großen börsennotierten Unternehmen in den USA und Europa durchwachsen ausgefallen sind. Profitiert haben vor allem Firmen, die die gestiegenen Finanzierungskosten an ihre Kunden weitergeben konnten.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Siemens Energy

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist mit sehr hohen 3.111 Orderausführungen die Aktie von Siemens Energy. Der Energietechnikspezialist hat Probleme bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa, die vor allem aufgrund von Mängeln im Geschäft mit Windturbinen an Land (Onshore) in eine Schieflage geraten ist. Siemens Energy hat beim Bund nach Milliardengarantien gefragt. Die Aktie stürzte daher vor einer Woche an einem Tag um rund 35 Prozent ab. In den Folgetagen erholte sich der Titel und konnte die Verluste deutlich reduzieren. Auf Jahressicht steht bei der aktuell schwächsten DAX-Aktie 2023 noch ein Verlust von rund 53 Prozent in den Büchern.

Mercedes-Benz

Hinter der Aktie von Siemens Energy landeten mit ebenfalls robusten 1.303 Preisfeststellungen die Papiere der Mercedes-Benz Group auf Platz zwei. Die Aktie verlor nach den jüngsten Quartalszahlen, die in der Vorwoche bekannt gegeben wurden. Der Autobauer konnte die guten Vorjahresquartalszahlen im zurückliegenden Dreimonatszeitraum nicht toppen. Die Analystenerwartungen dagegen schon. Dennoch fiel die Aktie zunächst, aber auch bei der Mercedes-Benz Group setzte in den vergangenen Tagen eine deutliche Kurserholung ein. Auf Jahressicht verliert der Wert aber noch knapp 10 Prozent.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.