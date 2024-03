DAX überquert 18.000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Mittwoch wurde es historisch für den DAX. Quasi mit Handelsbeginn überquerte der deutsche Leitindex erstmals die 18.000 Punkte. Bis zum Donnerstag schob er sein Rekordhoch auf 18.039 Punkte. Laut Marktbeobachtern genügt für die derzeitige Stärke das Ausbleiben von negativen Überraschungen. Während in den USA die Inflation im Februar leicht um 0,1 % auf 3,2 % anstieg, gab die Teuerungsrate in Deutschland um 0,4 % auf 2,5 % nach. Damit liegt die Inflationsrate auf ihrem niedrigsten Wert seit Juni 2021. Marktteilnehmer warten dennoch weiterhin auf Signale der EZB, ab wann mit Zinssenkungen zu rechnen ist. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde benötigen die Währungshüter „noch viel mehr Informationen“ um über Zinsschritte zu beraten. Das Warten mindert die Kauflaune der Anleger vorerst nicht, der DAX klettert diese Woche um 1,7 % nach oben und pendelt weiterhin um die 18.000 Punkte-Marke. In der kommenden Woche werden unter anderem mit dem Einkaufsmanagerindex frische Stimmungsdaten für Deutschland veröffentlicht.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie steht unangefochten auf Platz Eins im Inlandshandel. Anleger handelten die Papiere der Düsseldorfer diese Woche 1.204 Mal. Der Rüstungskonzern öffnete am Donnerstag seine Bücher für das Geschäftsjahr 2023. Dabei fiel auf, dass der Umsatz zwar um 12 % auf 7,176 Milliarden Euro anstieg, jedoch unter den eigenen Erwartungen von 7,4 Milliarden Euro lag. Laut Rheinmetall liegen die Gründe vor allem an Auslieferungen, die auf 2024 verschoben wurden. Der Gewinn stieg um 19 % auf 918 Millionen Euro. Aktionäre dürfen sich zudem über eine Dividendenerhöhung um 1,30 Euro auf 5,70 Euro freuen. Auch für 2024 rechnet Rheinmetall-CEO Armin Papperger mit weiteren Zuwächsen, so soll der Umsatz bei einer Ergebnismarge von 12,8 % auf 10 Milliarden Euro steigen. Nach einem Durchhänger zu Wochenbeginn lassen die Geschäftszahlen und die positiven Ausblicke die Aktie des Rüstungskonzerns am Donnerstag um 4,7 % auf ein neues Rekordhoch von 447,50 Euro steigen.

Bayer

Ebenfalls keine Veränderung im Vergleich zur Vorwoche gibt es auf dem zweiten Platz. Dort steht wieder die Bayer-Aktie mit 877 Preisausführungen. Die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns können ihren Negativlauf der letzten Monate in dieser Woche vorerst stoppen. Mit 26,33 Euro kostet ein Anteilsschein an den Leverkusenern genauso viel wie vor Wochenfrist. In den sechs Monaten davor verbilligten sich die Papiere allerdings um rund 50 %. Vor allem mehrere Strafzahlungen in Verbindung mit dem glyphosathaltigen Düngemittel Roundup sowie Rückschläge bei der Entwicklung neuer Krebsmedikamente, sorgten für den Abwärtstrend. Der neue Bayer-CEO Bill Anderson arbeitet daran, durch größere Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen das Ruder herumzureißen. Analysten zeigen sich weiterhin abwartend und stufen Bayer auf hold.

