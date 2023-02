DAX tritt auf hohem Niveau auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn positive Impulse für den Aktienmarkt fehlen und die Unsicherheiten in Sachen Zinsen und der Geopolitik wieder zunehmen, die Börsenparty verlassen wollen derzeit nur die wenigsten Anleger. Andererseits wird immer noch viel Kapital an der Seitenlinie geparkt, das auf günstigere Einstiegskurse wartet, die nicht kommen wollen. Der Deutsche Aktienindex zeigt weiterhin eine erstaunliche Stabilität und tritt heute Morgen weiter auf hohem Niveau auf der Stelle.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

An der Wall Street veröffentlichen in den nächsten drei Tagen zahlreiche Unternehmen ihre Quartalsbilanzen, die für die nötigen Impulse sorgen könnten. Zurückhaltung herrscht auch vor der Rede des US-Notenbankchefs Powell heute Abend in Washington. Auf ihrer letzten Sitzung nahm die Fed das Tempo aus ihrem Zinserhöhungszyklus erst einmal raus. Dann folgte ein Arbeitsmarktbericht, der alle Hoffnungen auf eine Zinssenkung bereits in der zweiten Jahreshälfte zunichte machte. Aus den Worten Powells wollen die Anleger nun heraushören, ob die Daten vielleicht auch so stark waren, dass die Fed das Tempo möglicherweise sogar wieder erhöhen muss und der nächste Zinsschritt 50 Basispunkte nach oben führt.

Das größte Risiko in Zeiten bereits hoher Inflation ist das Entstehen einer Lohn-Preis-Spirale, in der höhere Löhne die Inflation weiter anheizen, weil dann auch Dienstleistungen und Produkte immer teurer werden. Wie akut die Gefahr derzeit ist, zeigen die laufenden Lohnverhandlungen der Deutschen Post mit ihren Mitarbeitern. Diese fordern 15 Prozent mehr Lohn und haben dafür zum bundesweiten Streik aufgerufen.

Auf den ersten Blick eine scheinbar überzogene Forderung. Mit einer offiziellen Inflationsrate von knapp acht Prozent im vergangenen Jahr und Tariferhöhungen über eine Laufzeit von vielleicht zwei Jahren aber durchaus eine realistische. Für die Post würde eine solche Einigung immense Mehrkosten bedeuten und für andere Arbeitnehmer im Niedrig- bis Mittellohnsektor wäre sie ein deutliches Signal. Auf die Inflation würden ihrerseits wieder hohe Forderungen wie ein Turbo wirken, da Preiserhöhungen nicht lange auf sich warten lassen dürften.