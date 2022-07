DAX taumelt wie ein angeschlagener Boxer durch den Ring

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gestern ist am deutschen Aktienmarkt nicht nur ein historisch schwaches erstes Börsenhalbjahr zu Ende gegangen, die aktuelle Abwärtsdynamik hat dem DAX mit einem Minus von über elf Prozent den schwärzesten Juni der Geschichte eingebrockt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Gemäß der Börsenweisheit „Sell in May and Go Away“ war der Juni zwar nie der stärkste Börsenmonat. In diesem Jahr allerdings taumelt der DAX wie ein angeschlagener Boxer durch den Ring und dürfte zumindest bis zum Jahrestief bei 12.439 Punkten in den kommenden Stunden oder Tagen runtergezählt werden. Was danach kommt, ist ungewiss. Die 13.000 Punkte wurden in jedem Fall nachhaltig unterschritten und der DAX sucht weiter nach einem belastbaren Boden.



Die Turbulenzen auf dem Energiemarkt hinterlassen weitere Spuren. Siemens muss eine massive Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf seine Beteiligung an Siemens Energy abschreiben. Der Aktienkurs der Energie-Tochter hat sich seit Jahresbeginn nahezu halbiert und ist damit so weit gefallen, dass er nun deutlich unter Buchwert liege, heißt es aus München. Damit wackelt auch die Jahresprognose des Mutterkonzerns. Dass sich vor dem Hintergrund der drohenden Energiekrise noch nicht einmal Unternehmen an der Börse behaupten können, die stark von einem Boom bei erneuerbaren Energien profitieren könnten, zeigt, wie unsicher das Börsenpflaster für alle Sektoren geworden ist.



Auch der deutsche Bauernverband meldet sich hinsichtlich des drohenden Gasproblems zu Wort. Er warnt davor, dass eine bevorzugte Verteilung für die Lebensmittelindustrie stattfinden muss. Ansonsten werde es zu Problemen in der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln kommen. Ein dramatisches Szenario, das wir in den Industriestaaten nicht gewohnt sind. Die zentrale Frage der nächsten Wochen und Monate bleibt damit die Gasversorgung und wie Deutschland mit möglichen Engpässen umgehen wird.