DAX startet mit viel Schwung ins vierte Quartal

Zum Start in den Oktober wiederholen die Börsen die schon am vergangenen Mittwoch gezeigte Reaktion auf die plötzliche Kehrtwende der Bank of England, auf einmal wieder Anleihen zu kaufen, um die Chaostage am britischen Finanzmarkt zu beenden. Nur könnte die Aufwärtsbewegung der vergangenen 24 Stunden vielleicht etwas nachhaltiger sein, da mit der australischen Notenbank eine weitere geldpolitische Institution das Tempo aus ihrem Straffungskurs genommen und die Leitzinsen nur um 25 statt um die erwarteten 50 Basispunkte angehoben hat. Zudem zieht in London jetzt auch die Fiskalpolitik nach und nimmt die geplante Senkung des Spitzensteuersatzes zurück.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Es sieht also alles danach aus, als könnten sich die Aktienmärkte so langsam, aber sicher vom Feindbild Geldpolitik wieder lösen und etwas positiver in die Zukunft schauen. Zwar ist das Thema Rezession nicht vom Tisch, aber um jeden Preis diese auszulösen und zu beschleunigen, sollte man den Notenbanken vielleicht nicht mehr unterstellen. Und nachdem der Deutsche Aktienindex gestern Morgen noch mit dem Jahrestief kämpfen musste, hat sich auch die Stimmung an der Frankfurter Börse wieder deutlich aufgehellt. Über 12.400 stehen auf der Anzeigetafel auf dem Parkett. Also 500 Punkte in weniger als acht Handelsstunden – dieser Turnaround macht Hoffnung auf eine endlich mal wieder positive Handelswoche und vielleicht auch ein versöhnliches Abschlussquartal eines bislang trüben Börsenjahres.

Auf dem Kaufzettel der Anleger stehen heute auch die Aktien von Covestro und BASF. Die Regierung will den Ludwigshafener Chemieriesen bei der Umsetzung der Produktion von CO2-neutralem Wasserstoff unterstützen. Die EU-Wettbewerbsbehörde hat dem Hilfspaket in Höhe von 134 Millionen Euro nun zugestimmt. Das neue Paket weckt bei Anlegern Interesse an der Branche, die es im DAX zuletzt am schwersten hatte. Sie war aufgrund der hohen Energiekosten und der damit schier unkalkulierbaren Kosten von vielen Investoren aus den Depots geworfen worden.

Tesla, der größte Hersteller für Elektroautomobile, enttäuschte bei der Vorstellung der jüngsten Zahlen. Der Konzern produzierte zwar neue Autos auf einem Rekordniveau, der Absatz allerdings war rückläufig. Da Tesla als Vorreiter der Elektromobilität gilt, ist ein rückläufiger Umsatz immer Wasser auf die Mühlen derer, die noch an Verbrennungsmotoren festhalten. Es hat den Anschein, dass der Konzern langsam den Zauber der erneuerbaren Energie verliert und nun das Geschäftsmodell auf Wirtschaftlichkeit trimmen muss. Dabei schauen Investoren immer mehr auf die operativen Zahlen.