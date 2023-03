DAX startet stark. Siemens Healthineers, SAP und Covestro stechen heraus.

Gute Vorgaben aus den USA gaben den europäischen Aktienmärkten zum Handelsauftakt Schwung nach oben. Dabei kletterte der DAX® um rund ein halbes Prozent auf über 15.400 Punkte. Unterstützung kam unter anderem von Raphael Bostic, Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, wonach die US-Notenbank im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einlegen könnte.

Gefragt waren vor allem große Verlierer der zurückliegenden Tage wie Covestro und Siemens Healthineers. Lufthansa hat 2022 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt und flog in die schwarzen Zahlen. Infineon meldete die Übernahme von Gan Systems aus Kanada. Die Halbleiteraktie profitierte zu Handelsbeginn ebenso wie andere Tech-Aktien wie SAP von der gestrigen Erholung bei den US-Technologiewerten. Heute Abend entscheidet das Gremium der Deutschen Börse über Anpassungen in den DAX®-Indizes. Es wird spekuliert, dass Rheinmetall möglicherweise Fresenius Medical Care im DAX® ersetzen könnte. Auch in der zweiten und dritten Reihe könnte es zu Wechsel kommen.

Widerstandsmarken: 15.470/15.540/15.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.210/15.250/15.300/15.360 Punkte

Der DAX® startete heute mit einem Gap auf 15.400 Punkte und baut die Gewinne seither stetig aus. Angesichts der anfänglichen Dynamik wäre es keine Überraschung, wenn die obere Abwärtstrendlinie bei 15.470 Punkten heute noch getestet wird. Ob diese Marke jedoch auf Anhieb überwunden wird, muss sich zeigen. Solange der Ausbruch über das Level nicht erfolgt ist, muss mit Rücksetzern bis 15.360 Punkten gerechnet werden. Knackt der DAX® die Hürde bei 15.470 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.540/15.590 Punkte.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

HVB7K4*

100,00%**

02.03.2026

Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

24,31

15

14.308,028366

14.818,824979

Open End

DAX®

HC4J55

16,97

25

14.716,793182

15.022,90248

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

4,96

-15

16.349,482667

15.837,74386

Open End

DAX®

HC4J4X

11,38

-25

15.940,568018

15.634,509112

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

