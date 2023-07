DAX startet stabil ins zweite Halbjahr

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der Deutsche Aktienindex bis zum vorletzten Tag des ersten Halbjahres 2023 rund 15 Prozent zugelegt hatte, wollte am Freitag so manch ein institutioneller Investor seine Kundenportfolios wohl noch ein wenig aufpolieren. Das sogenannte Window Dressing führte den DAX wie an einer Schnur gezogen zum Wochenschluss wieder zurück über die 16.000 Punkte und machte aus den 15 dann 16 Prozent Plus in der ersten Jahreshälfte. Mit seit Samstag nun 25 Jahren auf dem Buckel geht es für den Index nun hauptsächlich darum, die Gewinne aus der ersten Jahreshälfte zu verteidigen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Mit dem aktuellen Stand bei rund 16.200 Zählern, also nur gut 200 Punkte vom Allzeithoch entfernt, ist dies allerdings alles andere als eine einfache Aufgabe. Dass nun die statistisch schwächsten Börsenmonate vor der Tür stehen, machen die Angelegenheit noch schwieriger. Allein der heutige Montag dürfte darüber entscheiden, was der fulminante Schlussspurt vor dem Wochenende wert war. Zur Handelseröffnung präsentiert sich der DAX zumindest noch sehr stabil.

Der Elektroautobauer Tesla hat die Analystenerwartungen an die Auslieferungsquote im zweiten Quartal übertroffen. Mit knapp 470.000 Fahrzeugen wurden rund 20.000 mehr produziert und verkauft als erwartet. Dies ist zugleich auch ein Absatzrekord für den Konzern. Grund dafür dürften hauptsächlich die hohen Rabatte gewesen sein, die zu Jahresbeginn auf die breite Tesla-Flotte gegeben wurden. Auch verschiedene Steuervorteile für Elektrofahrzeuge spielen dem Hersteller weiter in die Karten. Ob sich der höhere Absatz unterm Strich auch belohnt macht oder ob ein Großteil des Gewinns von den Rabatten verschlungen wurde, wird sich am 19. Juli zeigen, wenn die vollständigen Quartalszahlen veröffentlicht werden. Dann könnte die aktuelle Euphorie in der Aktie schnell wieder umschlagen.