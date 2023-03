DAX startet freundlich. Kion und Salzgitter mit Sprung nach oben [...]

Die Investoren zeigen sich wieder risikobereiter. Nach der gestrigen technischen Gegenbewegung setzte der DAX® seinen Aufwärtstrend heute fort. Dabei schob sich das Aktienbarometer in der ersten Handelsstunde zeitweise über die Marke von 15.200 Punkte. Unterstützung kam unter anderem aus den USA. Meldungen zufolge erwägt die US-Regierung, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. Gegenwind gab es allerdings von steigenden Renditen am Anleihemarkt. Ende der Woche werden Inflationszahlen aus Europa erwartet. Der volatile Kurs könnte sich also fortsetzen.

Der Biotechnologiekonzern Evotec hat 2022 den Umsatz gesteigert. Allerdings blieb das Ergebnis leicht hinter den Erwartungen zurück. 2023 wird mit einem deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg gerechnet. Kion schob sich über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Nach dem Gewinnrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr senkt Norma Group die Dividende. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Verbindungstechnikhersteller ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Bereich und eine bereinigte Gewinnmarge von rund acht Prozent. Rational will nach einem starken 2022 die Dividende deutlich erhöhen. Salzgitter und Siemens Energy starteten nach positiven Analystenkommentaren deutlich fester. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Widerstandsmarken: 15.300/15.480/15.680 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.540/14.690/14.760/14.800/14.980/15.000/15.100/15.200 Punkte

Dem DAX® gelang zum Handelsbeginn der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Die nächste Hürde liegt nun bei 15.300 Punkte. Bei einem Ausbruch über dieses Level könnten weitere Kaufsignale folgen. Unterstützung findet der Leitindex im Bereich von 15.100 Punkten. Rücksetzer auf dieses Level könnten Bullen zum Einstieg nutzen. Kippt der DAX® unter das Level, droht ein Rücksetzer bis 14.80/15.000 Punkte.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB53RV

173,86

10.250

18.000

15.09.2023

DAX®

HC2ADX

263,54

11.500

29.500

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB9WK8

9,74

15

14.119,168

14.623,222298

Open End

DAX®

HC4L2X

2,73

25

14.524,802114

14.826,917998

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3612

4,18

-15

16.136,192

15.631,12919

Open End

DAX®

HC4J4X

4,57

-25

15.732,611934

15.430,545785

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

