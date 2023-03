DAX startet mit Verlusten. Covestro und Kion streichen die Dividende.

Im Vorfeld der Inflationszahlen aus der Eurozone haben sich die Anleger zurückgehalten. Experten rechnen mit einem leichten Rückgang gegenüber der Januarrate. Die jüngsten Daten aus Deutschland und Frankreich lassen daran allerdings Zweifel aufkommen. Dies zeigt sich am weiterhin angespannten Rentenmarkt. Wenig Rückenwind kam zudem von der Unternehmensseite. Dort wurden relativ schwache Daten gemeldet. So sank der DAX® kurz nach Handelsbeginn unter die Marke von 15.200 Punkte. Im weiteren Verlauf deutet er jedoch eine leichte Erholung an. Im 11 Uhr kommen die Inflationszahlen zur Eurozone und im Tagesverlauf werden noch Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet.

Beiersdorf gab trotz positiver Analystenschätzung zu Handelsbeginn nach. Covestro und Kion meldeten jeweils einen Gewinnrükgang für 2022 und strichen die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr. Evonik erwartet für 2023 ein geringeres Wachstum. Merck hat die Prognose für 2022 am unteren Ende der Spanne erfüllt und plant eine Erhöhung der Dividende. Nordex hat einen weiteren Großauftrag aus Skandinavien eingefahren.

Widerstandsmarken: 15.250/15.300/15.400/15.470/15.540 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.110/15.150/15.210 Punkte

Der DAX® eröffnete heute mit einem kräftigen Abschlag und tauchte zeitweise bis auf 15.150 Punkte nach unten. Nach knapp einer Stunde zeigten sich einige Schnäppchenjäger und schoben den Index nach oben. Bei 15.250 Punkten geht ihnen aktuell die Puste aus. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.300/15.400 Punkte. Weitere Rücksetzer in Richtung 15.150 Punkte können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die zur Veröffentlichung anstehenden Daten könnten heute entscheidende Impulse in die eine oder andere Richtung geben. Es könnte ratsam sein, diese abzuwarten.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

HVB7K4*

100,00%**

02.03.2026

Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

20,01

15

14.286,913073

14.796,95587

Open End

DAX®

HC4J55

13,95

25

14.695,074648

15.000,732201

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

6,20

-15

16.325,205055

15.814,226137

Open End

DAX®

HC4J4X

16,49

-25

15.917,04348

15.611,436245

Open End



Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

