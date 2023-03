DAX startet mit Gewinnen. Zinsentscheidung im Fokus

Eine gewisse Entspannung im Bankensektor sorgte maßgeblich für einen freundlichen Auftakt in den Handelstag. Die Bereitstellung von Hilfen seitens der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse schlug sich in einem kräftigen Kursaufschlag bei Commerzbank und Deutsche Bank nieder. Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung bleiben viele Investoren dennoch vorsichtig.

Elmos Semiconductor verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnsprung. Evotec von Bristol Myers eine Meilensteinzahlung über rund 75 Millionen US-Dollar. Hintergrund sind gute Fortschritte bei der Entwicklung von Molecular Blues. Dahinter steckt die Entwicklung eines Moleküls, das die Interaktion zwischen zwei Proteinen stabilisiert, die normalerweise nicht interagieren. Die Immobilienkonzerne halten keine guten Nachrichten für die Anleger parat. Imstone Real Estate wird die Dividende aufgrund des schwachen Geschäftsjahres kürzen. Grand City Properties wird für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende komplett streichen. Der Kurs brach daraufhin zweistellig ein. Gute Umsätze im Krebsmedikament Monjuvi und gestiegene Lizenzeinnahmen sorgten bei Morphosys für überraschend hohe Erlöse in 2022. Aufgrund von Kostensenkungen fielen die Verluste zudem niedriger aus, als von Experten erwartet wurde. Der Biotechnologiekonzern bereitete die Marktteilnehmer darauf vor, dass die Umsatzerlöse aus dem Krebsmedikament 2023 möglicherweise sinken. Dennoch sprang das Papier zu Handelsbeginn zweistellig nach oben. Der Softwarekonzern Suse konnte im ersten Geschäftsquartal den Umsatz um rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern und wieder schwarze Zahlen schreiben.

Widerstandsmarken: 14.980/15.080/15.140/15.260/15.480/15.580 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.540/14.700/14.760 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach oben. Prallte allerdings an der Widerstandsmarke bei 14.980 Punkten nach unten ab. Aktuell steckt der Leitindex in dem kurzfristigen Seitwärtstrend zwischen 14.700 und 14.980 Punkten fest. Ein neuer Trend deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range an. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.080/15.140 Punkte. Kippt der Index unter 14.700 Punkte droht hingegen eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 14.540 Punkte. Die EZB-Entscheidung beziehungsweise die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde könnten entscheidende Impulse liefern.

DAX®

A2FHD9*

1.025,00

24.03.2028

Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**



DAX®

HB9WK8

8,03

15

13.755,054141

14.246,109574

Open End

DAX®

HC4L2X

3,87

25

14.148,021085

14.442,299924

Open End



DAX®

HC3612

6,85

-15

15.717,466624

15.225,509919

Open End

DAX®

HC4J4X

14,04

-25

15.324,499681

15.030,269287

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

