DAX mit starkem Wochenstart

Die Hoffnung auf eine Bodenbildung vor allem bei den arg strapazierten Technologieaktien in den USA sorgt heute Morgen auch in Frankfurt für eine Fortsetzung der Stabilisierungsbemühungen des Deutschen Aktienindex oberhalb der 13.000er Marke. An der Wall Street konnten sich die Kurse zum Wochenschluss vor dem Hintergrund etwas abflauender Zinssorgen weiter erholen. Zwar bleibt die US-Notenbank auf dem geldpolitischen Bremspedal. Die Investoren trauen ihr aber zu, dass sie die entsprechenden Spuren in der Wirtschaft genau beobachten und gegebenenfalls nachjustieren wird.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Fokus liegt zum Wochenauftakt auch auf dem in Deutschland stattfindenden G7-Gipfel. Weitere Sanktionen wie ein Verbot von Goldimporten aus Russland, aber auch eine Deckelung der Ölpreise werden diskutiert, wobei es aktuell schon wieder so aussieht, als würden Beschlüsse zu beiden Maßnahmen im bayerischen Elmau noch nicht gefasst. Zudem geht es um die Frage, wie man der weltweit davongaloppierenden Inflation Herr werden kann, ohne mit einer zu raschen Zinswende die Konjunktur abzuwürgen. Ob die Staats- und Regierungschefs hier allerdings ein wirkungsvolles Rezept ausstellen werden, darf eher bezweifelt werden.

Am Sonntag blieb eine Zinszahlung Russlands über 100 Millionen Dollar aus. Von einer Staatspleite dürfte Russland allerdings noch weit entfernt sein, vielmehr ist das Land seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen und hat somit Schwierigkeiten, solche Transaktionen zu tätigen. Bis Wladimir Putin die weiße Flagge in Sachen Finanzierung hissen muss, dürfte aufgrund der weiter sprudelnden Einnahmen aus dem Energiegeschäft noch einige Zeit vergehen.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat eine weitere Kapitalerhöhung engkündigt, um die Bilanz zu stärken und um kurzfristig liquide zu bleiben. Dabei handelt es sich um eine reine Privatplatzierung beim spanischen Großaktionär Acciona. Rund 140 Millionen Euro fließen Nordex so zu. Das Bekenntnis der Spanier zu Nordex, aber auch die monatelange Talfahrt der Aktie nach einer ganzen Serie von schlechten Nachrichten lassen den Kurs heute um über zehn Prozent anspringen. Dennoch bleibt das Papier von vielen makroökonomischen Faktoren belastet und ein Spielball vor allem der spekulativen Anleger.