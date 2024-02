DAX stagniert knapp unter Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Rezession. Zwischen Oktober und Dezember vergangenen Jahres ging das deutsche BIP im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent zurück. Und auch im laufenden ersten Quartal droht Europas größter Volkswirtschaft laut einer aktuellen Prognose des Ifo Instituts eine erneute Schrumpfung in Höhe von 0,2 Prozent. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen klagten Unternehmen über eine sinkende Nachfrage. Der DAX bewegt sich zwar in der Nähe seines Rekordhochs, verzeichnet seit Jahresbeginn aber nur einen leichten Gewinn. Ganz im Gegensatz zu den US-Indizes, die im Januar bereits mehrere Rekordstände feiern konnten, wie auch in dieser Woche. Unterstützung bekam der DAX auch nicht von der EZB, die ihren Leitzins in der Vorwoche unverändert ließ. Die ersten Zinssenkungen werden im zweiten Halbjahr erwartet.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Bayer

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist mit hohen 1.389 Orderausführungen Bayer. Der Unkrautvernichter Glyphosat bleibt für Bayer ein großes Problem. Vor Gericht hat das Unternehmen in dieser Woche wieder eine Niederlage vor einem Glyphosat-Prozess in den USA erlitten. Bayer muss die bisher höchste Strafe im Zusammenhang mit Glyphosat in Höhe von 2,25 Milliarden Dollar zahlen. Zudem klagen Umweltschützer gegen die Neuzulassung von Glyphosat in der EU. Die Aktie stürzte nach dem Urteil ab und verliert seit Jahresbeginn rund 14 Prozent. Damit ist der Wert die zweitschwächste DAX-Aktie 2024.

RWE

Hinter der Bayer-Aktie platzieren sich mit 650 Preisfeststellungen die Papiere von RWE. Das Energieunternehmen hatte 2023 die eigenen Gewinnprognosen übertroffen, aber beim Ausblick enttäuscht. RWE erwartet in diesem Jahr ein schwächeres Ergebnis, das an der unteren Bandbreite des selbst vorgegebenen Ergebniskorridors liegt. Grund für die Prognose sind die gesunkenen Energiepreise. Anleger haben die Aktie von RWE abgestraft und auf Talfahrt geschickt. Seit Jahresbeginn verlor der Titel knapp 16 Prozent und ist damit der Spitzenverlierer im DAX 2024. Zahlreiche Analysten haben die RWE-Aktie herabgestuft.

Disclaimer:

