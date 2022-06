DAX stabilisiert sich zunächst über 13.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass es sich bei der Rally des Deutschen Aktienindex in der Spitze auf 14.700 Punkte um eine Bärenmarktrally handelte, daran gab es ohnehin nur wenig Zweifel. Dass den Index der Weg zurück aber in dieser Geschwindigkeit, wieder unter das Tief aus dem Mai und auch noch unter die 13.000er Marke führte, sagt viel über die Verfassung des deutschen Aktienmarktes aus. Der Abwärtstrend seit Beginn des Börsenjahres bleibt in jedem Fall intakt, kurzfristig orientierte Anleger brauchen weiterhin viel Glück und langfristige Investoren Geduld und Nerven, um das Vertrauen in die Aktie nicht zu verlieren.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Und auch wenn es immer wieder heißt, die schlechten Nachrichten seien alle eingepreist und die Stimmung am Boden – wenn langfristige Käufer sich weiter zurückhalten und potenzielle Verkäufer nur immer auf diese Bärenmarktrallys warten, um zu etwas höheren Kursen verkaufen zu können, ist an der Börse nur sehr schwer Geld zu verdienen und dürfte die schlechte Stimmung allein nicht ausreichen, um den Markt zu drehen. Und ob Manager wie der des weltgrößten Hedgefonds, Ray Dalio, am Ende mit ihren Wetten auf weiter fallende Kurse Recht behalten oder nicht, kann jetzt noch keiner genau sagen – Druck auf die Kurse nach unten übt diese Tatsache aber mit Sicherheit aus.



Druck vor allem auf die deutsche Wirtschaft übt der Umstand aus, dass sich nicht nur Bundeswirtschaftsminister Habeck über die nur schwer zu füllenden Gasspeicher für den bevorstehenden Winter zunehmend Gedanken machen muss. Egal, ob Unternehmen das Gas damit zwangsläufig fehlt oder sie gegen Zahlung einer Prämie freiwillig darauf verzichten, produziert wird in jedem Falle weniger, womit eine Rezession in Deutschland wieder ein Stück wahrscheinlicher wird.



So dürfte auch das heutige Plus im DAX nur wenig Hoffnung auf einen Boden machen. Bei 13.230 Punkten lauert ein Widerstand, der ohne eine, wegen eines Feiertages geschlossenen Wall Street nur schwer zu überwinden sein dürfte. Nach unten sollte das Tief aus der Vorwoche bei 12.985 Punkten halten.