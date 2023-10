DAX stabil auf wackligem Fundament

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Kursrutsch am Freitag hat zunächst einmal alle Hoffnungen begraben, dass der Deutsche Aktienindex bereits einen Boden gefunden hat. Und auch die Stabilisierung heute Morgen steht angesichts der Nachrichten aus dem Nahen Osten und der weiterhin dorhenden Gefahr eines Flächenbrands in der Region auf wackligen Füßen. Wichtig ist, dass im DAX jetzt die Unterstützung bei 14.600 Punkten hält.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Dieser Oktober war aus Börsensicht der schlechteste seit 2018. Von Jahresendrally redet an der Börse kaum jemand mehr, eine Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau wäre vor dem Hintergrund nicht nur der geopolitischen Krisenherde schon als Erfolg zu werten. Vielleicht kann ja die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Märkte etwas beruhigen, indem sie signalisiert, dass ein Großteil der Arbeit in Sachen Inflationsbekämpfung erledigt ist. Wäre da nicht die beinahe boomende US-Konjunktur, wie die Daten zum dritten Quartal in der vergangenen Woche zeigten.

Heute könnten aber zunächst einmal die Verbraucherpreise aus Deutschland den Aktienmarkt bewegen. Es wird ein weiterer deutlicher Rückgang der Inflation erwartet. Mit dem Blick nach Nahost allerdings könnten die jetzt veröffentlichten Daten bald schon wieder an Bedeutung verlieren.

Die bisherige Berichtssaison in den USA zeigt ein interessantes Ergebnis. 80 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 haben zwar die Erwartungen übertroffen und konnten gute Zahlen zu Gewinn und Umsatz vorlegen. Dennoch stiegen die Kurse nicht, auch weil die Ausblicke der Unternehmen bestenfalls als ernüchternd zu beschreiben sind. Und da derzeit ohnehin schon Zurückhaltung an der Börse vorherrschend ist, war dies für die Investoren die wichtigere Botschaft.