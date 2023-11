DAX stabil bei 15.900 Punkten. Medientitel wieder im spannend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® pendelte zu Handelsbeginn im Bereich von 15.900 Punkten. Die Berichtssaison ist fast vorbei und liefert somit kaum noch Impulse. An den Rentenmärkten blieb es zum Auftakt in die neue Woche zunächst ebenfalls ruhig. Im Wochenverlauf werden allerdings eine Reihe von Wirtschaftsdaten sowie die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung erwartet.

Unternehmen im Fokus

Bayer wartete mit zwei Hiobsbotschaften auf. Zum einem wurde der Konzern im Rahmen eines Glyphosat-Prozesses zu einer Zahlung von über 1,5 Milliarde US-Dollar verurteilt. Die Leverkusen deuteten jedoch an, in Berufung zu gehen. Am Wochenende meldete Bayer zudem, dass die Phase III-Studie zu Asundexian nicht die gewünschten Ergebnisse brachte. Die Aktie gab zu Handelsbeginn zweistellig nach. Die Aktie von Siemens Energy war weiterhin gefragt und kratzte an der Marke von EUR 12. Im Fokus einiger Investoren sind zudem Medienwerte wie ProSiebenSat.1 und RTL Group. Das vierte Quartal ist traditionell das umsatzstärkste Quartal. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Werbeeinnahme stützte die beiden Titel.

Widerstandsmarken: 15.941/16.043/16.090/16.233 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.252/15.484/15.628/15.722/15.784/15.859 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Abschlag von ein paar Punkten. Die Widerstandsmarke von 15.941 Punkten bleibt zunächst jedoch in greifbare Nähe. Solange die Unterstützungszone zwischen 15.722 und 15.784 Punkten intakt ist, dürfte der nächste Ausbruchversuch nicht lange auf sich warten lassen. Gelingt es, die Marke von 15.941 Punkten zu überwinden, eröffnet sich für den DAX® weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.043 beziehungsweise 16.233 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

255,80

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HD0NMM

178,46

12.200

18.500

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

17,57

12.743,310434

14.336,224238

5

Open End

DAX®

HC07KP

27,41

14.335,733579

15.132,800366

10

Open End

DAX®

HC07M8

16,13

14.866,541294

15.397,276818

15

Open End

DAX®

HC07KT

13,54

14.866,541294

15.397,276818

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,55

19.105,15247

17.513,693269

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

3,49

17.512,729325

16.715,900141

-10

Open End

DAX®

HC8E7B

6,45

16.981,92161

16.450,387464

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

8,26

16.557,275438

16.239,37575

-25

Open End



