DAX springt über die 14.000 Punkte-Marke

In dieser Woche waren die US-Konsumentenpreise der Impuls, der die Entwicklung an den Börsen nachhaltig beeinflusst hatte. Die Inflation stieg weniger als erwartet an und hat an den Aktienmärkten eine Rally ausgelöst. Für den DAX bedeutet dies einen satten Wochengewinn von rund 8%. Der deutsche Leitindex hat dabei die Marke von 14.000 Punkten wieder deutlich übersprungen. Am Anleihenmarkt gab es ebenfalls eine positive Kursentwicklung. Die Renditen fielen beträchtlich, insbesondere in den USA, wo sich die zehnjährigen Anleihen deutlich unter der 4%-Marke aufhalten. Das Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA hatte nur einen begrenzten Effekt auf die Börsen, da große Überraschungen ausgeblieben sind. China bleibt allerdings ein Belastungsfaktor, denn die chinesische Regierung hält weiterhin an ihrer Zero-Covid-Strategie fest.

An der Stuttgarter Börse wurden die Aktien von Volkswagen und Bayer in dieser Woche am häufigsten gehandelt. Volkswagen hat 585 Preisfeststellungen auf sich vereinen können. Der Automobilhersteller verhandelt über Lohnerhöhungen. Die IG Metall forderte zuletzt als Reaktion auf die hohe Inflation, für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie 8% mehr Lohn und Gehalt. Eine Alternative sind Einmalzahlungen als Ausgleich für die derzeit hohen Preissteigerungen. Die zähen Verhandlungen haben der VW-Aktie bisher nicht geschadet. Diese hat sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt und legt seit einem Monat rund 11% zu. Auf Jahressicht bleibt allerdings noch ein Verlust von rund 24% bestehen.

Bayer stellt sich in diesem Jahr mit einem Plus von 10% besser dar und ist damit die zweitbeste Aktie im DAX, hinter der Deutschen Telekom. In dieser Woche gab es 525 Preisfeststellungen in Stuttgart, wobei fundamental die Quartalsergebnisse im Fokus standen. Nach einem dritten Quartal, welches über den Erwartungen lag, ist Bayer auf dem besten Weg, seine im August angehobenen Jahresziele zu erreichen. Der Agrar- und Pharmakonzern erwartet im Vergleich zum Vorjahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von etwa 8% sowie einen um 17% höheren bereinigten Betriebsgewinn.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.