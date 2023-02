DAX spielt im Februar nur Ping-Pong

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Börsentechnisch kann man durchaus ein wenig froh sein, dass der Februar nur 28 Tage hat. Nach einem Plus von zehn Prozent und dem besten Jahresstart seit langem ist beim Deutschen Aktienindex im zweiten Monat des Jahres nicht mehr viel passiert. Der Markt spielt bis heute Ping-Pong zwischen den beiden Barrieren 15.250 und 15.650. Als der DAX am Freitag die eine nach unten durchbrach, erwarteten nicht wenige Anleger einen zunehmenden Verkaufsdruck zum Wochenstart, der dann allerdings ausblieb. Aber es kommt wieder Volatilität in den Markt und die könnte uns einen spannenden März bescheren, auch weil mit den nächsten Notenbanksitzungen von Fed und EZB einiges an Überraschungspotenzial gegeben ist.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Bis am 22. März in Washington die Entscheidung der Fed über den nächsten Zinsschritt getroffen wird, darf an der Börse munter über dessen Höhe spekuliert werden. Und hier schlägt das Pendel in den vergangenen Tagen mehr und mehr zu einem wieder größeren Schritt von 50 Basispunkten aus. Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel im Sommer ist längst der Angst vor einem Plateau bis ins Jahr 2024 hinein gewichen. Und mit dieser Aussicht werden risikolose Zinspapiere mit weiter steigenden Renditen immer attraktiver und damit mehr und mehr zu einer Gefahr für den riskanten Aktienmarkt. Denn die Bewertungen sind vor allem in den USA immer noch nicht wirklich günstig.

Günstig stehen eigentlich die Zeichen für den neuen Chef des Bayer-Konzerns, Bill Anderson, der im Juni die Führung in Leverkusen übernimmt. Zuvor präsentiert sein glückloser Vorgänger Baumann heute noch einmal die Zahlen, die zwar im Rahmen der Erwartungen lagen. Was enttäuscht, ist allerdings der Ausblick. Dieser in Kombination mit dem Ende der Fantasie durch Druck machende Hedgefonds, die ihr Ziel erreicht und Kasse gemacht haben, könnte die Aktie erst einmal wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückbringen. Das bedeutet aber auch wenig Potenzial nach oben, Bayer dürfte so derzeit nicht wirklich auf der Kaufliste vieler Investoren stehen.