DAX - so funktioniert ein Aufwärtstrend

DAX update

Korrekturen gehören zum Wesen eines Trends. Es kann nie auf Dauer nur in eine Richtung gehen. Dies habe ich an dieser Stelle bereits mehrfach beschrieben. Indikatoren können dabei helfen, solche Korrekturen einzuordnen. Dabei ist es wichtig, die Signale solcher Indikatoren zu verstehen und richtig zu interpretieren. Dies ist nicht im-mer ganz einfach und muss im Kontext der aktuellen Lage betrachtet werden. Im aktuellen Umfeld stehen einigen Indikatoren vor Verkaufssignalen oder haben diese bereits generiert. Trotzdem ist der aktuelle Trend so stark, dass kaum mehr als eine leichte Gegenbewegung zu erwarten ist. Die aktuell angelaufene Korrektur könnte mit positiven Vorgaben aus den USA, bereits wieder beendet sein. Entsprechend stehen die Chancen für ein Weiter-laufen nach oben nicht schlecht.

Quelle Charts: ProRealTime.com

