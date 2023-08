DAX schwächelt weiter. Fraport und Varta im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die gestern veröffentlichten US-Inflationsdaten konnten den Märkten keine nachhaltigen Impulse geben. Mit einem Anstieg der US-Verbraucherpreise um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag die Rate im Rahmen der Erwartungen. Der kurzfristige Ausflug des DAX® über die Marke von 16.000 Punkten währte somit nicht lang. Auch zur heutigen Handelseröffnug vermag noch keine Kauflaune entstehen. So pendelte der DAX® in der ersten Handelsstunde in einer engen Range um die Marke von 15.950 Punkte.

Bei den Einzelwerten fiel vor allem Bechtle, Fraport und Varta mit teils deutlichen Zugewinnen auf. Katalysator waren die veröffentlichten Quartalszahlen. Immobilienaktien mussten hingegen mehrheitlich einen Teil ihrer in den zurückliegenden Tagen aufgelaufenen Gewinne wieder abgeben. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort erklärt Chef-Anlagestratege der UniCredit Philip Gisdakis im Interview wieso Aktienmärkte trotz Rekorde weiterhin interessant sind. Zudem lesen Sie wie sie sich die aktuell hohen Zinsen sichern können und worin der besondere Charme von Multi-Asset-Anlagen besteht.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.990/16.055/16.117/16.337/16.526 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.722/15.837/15.864/15.908 Punkte

Der DAX® konnte die 16.000 Punktemarke gestern nicht halten und auch zum Auftakt in den letzten Handeltsag der Woche fehlt den Bullen zunächst die Kraft, den Index über diese Marke zu schieben. Vielmehr startete der Index mit einem leichten Abschlag und steuert aktuell die Kreuzunterstützung bei 15.908 Punkten an. Hält dieses Level, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.990/16.055 Punkte. MACD und RSI geben derzeit jedoch keine Anzeichen für eine Trendwende. Daher ist durchaus mit einem Bruch der 15.908 Punktemarke zu rechnen. Ein erneuter Rücksetzer kann den Index bis auf 15837 Punkte drücken.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Die Barriere der ausgewählten Produkte liegt aktuell über 20 Prozent unter dem aktuellen DAX®-Kurs. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

242,22

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC6ZCX

163,55

11.600

17.700

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

13,34

12.799,78526

14.399,758418

5

Open End

DAX®

HC01QX

12,74

14.399,59407

15.200,2115

10

Open End

DAX®

HC0558

11,90

14.932,863673

15.465,966906

15

Open End

DAX®

HC508N

2,31

15.359,479356

15.678,956527

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,75

19.196,390934

17.597,331569

-5

Open End

DAX®

HC8E76

10,10

17.596,582124

16.795,937637

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

8,01

17.063,312521

16.529,230839

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

9,78

16.636,696839

16.317,27226

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

