DAX schreibt heute Geschichte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX heute über 18.000 Punkte

Prognosen treten weiter ein

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.973, 18.117 (Oberes Bollinger-Band)

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 17.761, 17.619, 17.490

· Oberes Bollinger-Band: 18.117, Mittleres Bollinger-Band: 17.484 und Unteres Bollinger-Band: 16.850

· 100-Tage-Linie: 16.488 und 200-Tage–Linie: 16.144 sowie: 38-Tage-Linie: 17.199

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: steigend | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 18.010 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 17.761, 17.619, 17.490 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Der DAX wird heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die 18.000 überschreiten. Am heutigen Mittwoch wird der DAX wieder mal für Furore sorgen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der deutsche Leitindex heute die 18.000 „knacken“. Das auch wohl schon in den ersten Handelsminuten. Ein historischer Tag steht uns also bevor. Der durch eine Fibonacci-Projektion erzeugte Support bei 17.761 Zählern wurde gestern eindrucksvoll gehalten, Ausschlaggebend dafür war eine sogenannte „Marubozu“-Kerze. Diese steht für eine nahezu ununterbrochene Aufwärtsbewegung. Das ist nun die Basis für Notierungen oberhalb der 18.000. Daher geht der Blick schon gleich ab 09:00 Uhr weiter nach oben. Das Obere Bollinger-Band schafft sogar Platz bis 18.117 Zähler.

Fibonacci-Projektion macht „Lust auf mehr“. Der DAX geht mit enormem Elan in den heutigen Mittwochshandel. Das Obere Bollinger-Band bietet nach wie vor Platz nach oben, der nach wie vor deutlich über das gestrige Allzeithoch bei 17.973 hinausgeht. Es tendiert aktuell bei 18.117 Punkten. Die Unterstützungen von 17.761 bis 17.490 bleiben die nächsten kurzfristigen Supportmarken. Nach oben hin bewegen wir uns heute – mal wieder – in bis dato unerreichten Sphären. Die nächste Fibonacci-Projektion verläuft dann bei 18.635 Punkten. Diese wird aber bestimmt nicht „in einem Rutsch“ erreicht werden.

Ist denn schon wieder Allzeithoch? – Ja, so schnell kanns gehen... Die Hoffnung auf ein abermals neues Allzeithoch bestimmt natürlich auch den heutigen Handelsstart. Aber nicht nur das. Auch möglicherweise historische Notierungen oberhalb der 18.000. Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich nach seinen jüngsten Signalen nun wieder steigend. Das überdurchschnittliche Handelsvolumen bestätigt die Festigkeit der Unterstützungen. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku zeigen sich beide weiterhin trendfolgend. Der DAX könnte heute sogar bis 18.117 steigen. Die kurzfristigen Unterstützungen bei 17.761 bis 17.490 sollten dabei aber trotzdem als Absicherungslevels nicht vergessen werden.

Fazit:

· DAX jagt von Rekord zu Rekord

· Oberes Bollinger-Band schafft Platz

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.