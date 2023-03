DAX schleicht sich auf neues Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Beinahe geräuschlos hat der Deutsche Aktienindex gestern ein neues Jahreshoch erreicht und wurde nur wieder von einer Wall Street gestoppt, die im Handelsverlauf ihre Gewinne einmal mehr abgeben musste. Zu groß sind in New York die Vorsicht und Zurückhaltung vor der heutigen Rede des US-Notenbankchefs Powell vor dem Bankenausschuss des Senats.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Nach zahlreichen Daten, die eine weiterhin robuste US-Wirtschaft zeigen, geht die Angst vor einer erneuten Beschleunigung des Zinserhöhungszyklus auf 50 Basispunkte um. Auf der anderen Seite bieten die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Zinserwartungen auch jede Menge Entspannungspotenzial, sollte Powell sich dadurch nicht aus der Ruhe und vom zuletzt behutsamen Kurs abbringen lassen. Wenn doch, dürfte wohl auch der DAX vor dem Gipfelsturm in Richtung Allzeithoch erst einmal eine weitere Pause einlegen.

SAP hat für sein Tochterunternehmen Qualtrics ein attraktives Angebot erhalten. Die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake will 18,15 US-Dollar je Aktie zahlen. Damit wird das Unternehmen mit 12,4 Milliarden Dollar bewertet. Für die 71-prozentige Beteiligung würden SAP also rund 8,8 Milliarden Dollar zufließen und damit 800 Millionen mehr, als die Walldorfer vor vier Jahren dafür bezahlt haben. Nie so richtig in Fahrt und im SAP-Konzern angekommen, bietet die Trennung für die Aktionäre über den kurzfristigen Gewinn hinaus aber auch noch den Vorteil, dass sich SAP jetzt wieder voll und ganz auf das Kerngeschäft und das Erschließen der Wachstumspotenziale in der Cloud konzentrieren kann und wird.