DAX rutscht weiter ab

Der Verkaufsdruck an der Frankfurter Börse hält unvermindert an, der Deutsche Aktienindex droht heute die 13.000er Marke aus den Augen zu verlieren. Aktuell kämpft der Markt mit einer kleineren Unterstützung bei 12.800 Punkten. Fällt diese, dürfte das Jahrestief bei gut 12.400 Punkten relativ schnell angelaufen werden. Kein Anleger will derzeit in das berühmte fallende Messer greifen und vor dem Sommer noch größere Positionen aufbauen. Andere wiederum werfen das Handtuch und sichern sich die letzten Gewinne, die aus der Corona-Rally noch übrig sind.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Der Energiekonzern Uniper kassiert seine Gewinnprognose für dieses Jahr. Dem Unternehmen fehlen erhebliche Mengen an Gas, das nicht mehr aus Russland fließt. Die Lieferungen des russischen Staatskonzerns Gazprom liegen aktuell 40 Prozent unter den vertraglichen Mengen. Die Geschäftslage für Uniper hat sich dermaßen verschlechtert, dass das Unternehmen um Hilfe vom Staat bitten muss. Ohne Gaslieferungen fehlt die Geschäftsgrundlage. Einziger Hoffnungsschimmer ist die Ankündigung, dass Norwegen Deutschland deutlich mehr Gas liefern will. Der norwegische Staatskonzern Equinor will die Pipeline an die Kapazitätsgrenze bringen. Ob und wann dies Uniper allerdings wieder auf die Erfolgsspur bringen wird, ist derzeit alles andere als sicher. Die Aktie hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs fast geviertelt.



Die FDP will den Finanzmarkt attraktiver machen. Hierfür setzt Finanzminister Lindner auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Es soll zum einen Steueranreize durch höhere Freibeträge schaffen. Zum anderen wollen die Liberalen gegen das umstrittene Steuergesetz vorgehen, das die SPD vor einigen Jahren eingeführt hat und die Verrechnung von Aktienverlusten deckelt. Sollten die Maßnahmen umgesetzt werden, wäre dies ein großer Schritt für den deutschen Finanzplatz. Gerade in einer Phase, an der die Börsen keine Rekordfahrt hinlegen, wäre dies für potenzielle und bestehende Investoren eine hervorragende Nachricht.