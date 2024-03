DAX robbt sich wieder an die 18.000 heran

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Futures am Terminmarkt deuten zum einen auf Optimismus an der Wall Street vor den wichtigen Inflationsdaten hin. Hinzu kommen überzeugende Quartalszahlen vom US-Softwareriesen Oracle. Die Kauflaune steckt erst den Hang Seng in Hong Kong und nun auch die Anleger in Frankfurt an und schiebt den Deutschen Aktienindex zum heutigen Handelsstart wieder näher an die 18.000er Marke heran. Rund 200 Punkte fehlen noch für das Ziel, das die meisten Marktteilnehmer, wenn überhaupt, erst für das Jahresende prognostiziert hatten. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Das zeigt aber auch, wie heiß der Markt in den ersten beiden Monaten des Jahres gelaufen ist und welche Fallhöhe er für die eine enttäuschende Zahl oder beunruhigende Nachricht erreicht hat. Erwartet wird für die heutigen Preisdaten eine Stabilisierung des Auftriebs, um die Sorgen von Anlegern und Notenbank gleichermaßen vor einer Trendwende nach oben nicht größer werden zu lassen. Kommt es allerdings anders, dürfte auch der Juni als erster Zinssenkungstermin wackeln und der Optimismus an der Wall Street so schnell verschwinden, wie er über Nacht gekommen war.

Unerwarteter Schub kommt für das DAX-Schwergewicht SAP von den Zahlen von Oracle. Der Mitbewerber hat gestern Abend nach Börsenschluss in New York seine Bücher geöffnet und geliefert. Mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Geschäftsquartal überzeugt Oracle die Anleger, die die Aktie sogleich um 12 Prozent nachbörslich nach oben katapultierten. Vor allem die größere Nachfrage im Cloud-Geschäft sorgt für Fantasie in einem Bereich, der zuletzt auch bei SAP etwas schwächelte. Und kommt die Aktie der Walldorfer ins Laufen, könnte sie mit über zehn Prozent Gewicht auch dem gesamten DAX über die 18.000er Hürde helfen.