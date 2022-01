DAX rauscht unter 15.000 Punkte - Wenn man glaubt, es kann nicht noch schlimmer kommen...

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

er geglaubt hat, der schlechte Start ins Börsenjahr 2022 könne nicht noch schlechter werden, wurde spätestens heute mit dem Blick auf die Frankfurter DAX-Tafel eines Besseren belehrt. Die Bären haben jetzt endgültig die Macht auf dem Parkett übernommen und den deutschen Leitindex um mehr als 600 Punkte in die Tiefe und damit unter die 15.000er Marke rauschen lassen.An der Wall Street sah und sieht es nicht besser aus: Der Dow Jones ist in der vergangenen Woche um mehr als 1.600 Punkte und damit um fast fünf Prozent gefallen, die Technologiebörse Nasdaq hat fast acht Prozent verloren. Mit dem heutigen Minus beträgt der Verlust vom im November 2021 erreichten Allzeithoch damit ganze 15 Prozent. Heute nun hat die nächste Woche mit tiefroten Vorzeichen begonnen.Die Kursgewinne des vergangenen Jahres wurden durch eine Kombination aus einer lockeren Geldpolitik der Federal Reserve, großzügigen Zuwendungen der Regierungen und boomenden Unternehmensgewinnen angeheizt. Letztere dürften immer noch solide ausfallen, laut Schätzungen könnten sie im vierten Quartal um 24 Prozent gestiegen sein. Aber das Geld aus staatlichen Konjunkturprogrammen und nicht zuletzt die überbordende und in den Markt gepumpte Liquidität der Notenbanken dürften bald der Vergangenheit angehören.Rational mag für den einen oder anderen deshalb diese Talfahrt an der Börse sein, aber der Kursrückgang der vergangenen Wochen war schmerzhaft für sehr viele Anleger, da die Korrektur in den meisten Aktien bereits seit den Sommermonaten läuft und die Indizes aufgrund einiger Schwergewichte erst jetzt ins Rutschen kommen – eine Korrektur die schleichend von statten ging und durchaus noch weitergehen könnte.Derzeit erscheint es schwer, optimistisch zu sein, wenn die einstigen Favoriten der Wall Street immer wieder Wege finden, die Anleger zu enttäuschen. Die größten Schocks kamen in der vergangenen Woche von Peloton und Netflix. Man darf gespannt sein, was diese Woche bringen wird, wenn Unternehmen wie Apple und Tesla berichten. Zwar dürften die Technologieunternehmen weiter von einem soliden Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich berichten können, was die Stimmung zumindest stabilisieren sollte. Gelingt dies jedoch nicht, könnte es an der Börse noch viel weiter nach unten gehen. Technisch ist dafür zu viel in den vergangenen Handelstagen kaputt gegangen.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.