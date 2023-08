DAX - quält sich an der Unterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zunächst sah es so aus, als könne der DAX die Unterstützung nutzen, um einen neuen Aufwärtsmove zu generieren, der in einem neuen Angriff auf ein neues Rekordhoch mündet. Die Bewegung zum Wochenschluss hat dieser Hoffnung zunächst einen Dämpfer beschert. Allerdings sieht die Tageskerze vom Freitag dramatischer aus, als sie vermutlich gewesen ist. Die Marktbreite hat gänzlich gefehlt. Die Umsätze blieben auf einem sehr niedrigen Niveau, was deutlich macht, dass kein Verkaufsdruck aufgekommen ist. Die Kaufsignale bei den Indikatoren konnten allerdings noch nicht ihre Wirkung entfalten und wurden zuletzt wieder negiert. Auch die Saisonalität gibt noch keinen nachhaltigen Rückenwind für einen neuen Aufwärtstrend. Somit dürfte in der kommenden Woche weiterhin der Fokus auf einem Halten der Unterstützungszone liegen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.