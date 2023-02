DAX pendelt im Vorfeld der US-Inflationsdaten in enger Range. Brenntag und ThyssenKrupp im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Thema des Tages sind heute die Inflationsdaten aus den USA. Im Vorfeld der Veröffentlichung zeigten sich die Anleger zwar zurückhaltend. Dennoch kann sich der DAX® in der ersten Handelsstunde oberhalb von 15.400 Punkten stabilisieren. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat zwar die eigenen Prognosen für 2022 übertroffen. Die Aktie gab dennoch nach. Bei Brenntag schürte der aktivistische Investor Capital Calls Spekulationen um eine Aufspaltung. Norma Group verbesserte sich nach überraschend guten Geschäftszahlen. ThyssenKrupp brach nach der Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal ein. Demnach ging das operative Ergebnis zurück. Der Börsengang der Wasserstofftochter Nucera ist zwar vorbereitet. Allerdings macht es Finanzvorstand weiterhin vom Börsenumfeld abhängig.

Widerstandsmarken: 15.430/15.470/16.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.000/15.200/15.250/15.300/15.390 Punkte

Am Vormittag blieb es recht ruhig am deutschen Aktienmarkt. Dabei pendelte der DAX® in einer engen Range zwischen 15.400 und 15.440 Punkten. Damit läßt der signifikante Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.430 Punkten weiter auf sich warten. Ein nachhaltiger Anstieg dürfte sich frühestens oberhalb von 15.470 Punkten abzeichnen. Auf der Unterseite findet der Leitindex aktuell im Bereich von 15.390 Punkten eine Unterstützung. Kippt der Index unter diese Marke, droht eine Konsolidierung bis 15.250/15.300 Punkte.

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,86 15 14.372,973334 14.886,088482 Open End DAX® HC01HP 18,69 20 14.629,610973 15.014,369742 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,47 -15 16.423,543379 15.909,486471 Open End DAX® HC30J6 2,66 -20 16.166,905739 15.782,133382 Open End

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX pendelt im Vorfeld der US-Inflationsdaten in enger Range. Brenntag und ThyssenKrupp im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).