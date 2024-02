DAX pausiert auf hohem Niveau. SAP mit neuem Allzeithoch [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® setzte sich zu Handelsbeginn im Bereich von 17.400 Punkten fest. Signifikante Impulse aus den USA und Asien blieben aus. Vielmehr werfen Investoren bereits einen Blick nach vorn. So werden im Wochenverlauf unter anderem Inflationszahlen aus den USA und der Eurozone erwartet.

Unternehmen im Fokus

Nach der Streichung der Dividende und dem Studienabbrauch des Hoffnungsträgers Asundexian sackte die Aktie von Bayer zeitweise unter EUR 28. In den zurückliegenden Tagen hat sich die Aktie allerdings zwischen EUR 27,70 und EUR 29,30 stabilisiert. BMW bestätigte den Ausbruch über EUR 103,10 und nimmt nun Kurs auf das jüngste Hoch bei EUR 113. Der anhaltende Tarifkonflikt und ein negativer Analystenkommentar setzten die Aktie von Deutsche Lufthansa anfangs unter Druck. Encavis erwirbt zwei Solarparks in Spanien und hat die Ziele für den Ausbau der Stromproduktion 2023 deutlich übertroffen. Gerresheimer profitierte von positiven Analystenkommentaren. SAP markierte ein neues Allzeithoch. Immobilienaktien wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia starteten hingegen schwächer in die neue Woche.

Widerstandsmarken: 17.417/17.490/17.537/17.612 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.221/17.258/17.296/17.358 Punkte

Der DAX® steckt anfänglich noch in der Tradingrange zwischen 17.358 und 17.417 Punkten fest. Ein Ausbruch aus dieser Bandbreite könnte neue Impulse geben. Auf der Oberseite würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 17.490 Punkte (Obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals) und im weiteren Verlauf bis 17.537 Punkte (138,2%-Retracementlinie) eröffnen. Kippt der Index hingegen unter 17.358 Punkte droht eine Konsolidierung bis 17.296 Punkte. RSI und MACD bilden einen Abwärtstrend. Ein Test der unteren Begrenzung der Tradingrange erscheint somit nicht unwahrscheinlich.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

92,59*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

92,42**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

11,07

13.944,199818

15.687,224795

5

Open End

DAX®

HC977R

14,73

15.686,687898

16.558,867745

10

Open End

DAX®

HC0558

14,51

16.267,517258

16.848,267624

15

Open End

DAX®

HD136D

16,07

16.732,180746

17.080,210106

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

5,79

20.905,561784

19.164,128487

-5

Open End

DAX®

HC8E76

3,13

19.163,073704

18.291,15385

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

4,25

18.582,244344

18.000,620096

-15

Open End

DAX®

HD275V

3,58

18.117,580856

17.769,723304

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte