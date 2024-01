DAX orientiert sich wieder nach unten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach eher unvorteilhaft ausgefallenen US-Inflationsdaten droht dem Deutschen Aktienindex jetzt ein erneuter Test des alten Allzeithochs bei 16.529 Punkten. Hält der Widerstand nicht, wäre die 16.000er Marke das nächste Anlaufziel. Darüber bleibt der Index in seiner Ping-Pong-Zone gefangen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

In den USA startet heute die Berichtssaison traditionell mit den Banken. JP Morgan, die Bank of America und die Citigroup öffnen als erstes ihre Bücher. Nicht nur, dass die Zahlen neue Erkenntnisse über die aktuelle Lage des Finanzsektors liefern, sie könnten auch wieder mehr Bewegung in den recht stillstehenden Gesamtmarkt bringen.

Die Aktie, die man am heutigen Tag im Auge behalten sollte, ist die der Deutschen Bank. Nicht nur, weil die Konkurrenten aus den USA berichten, sondern auch weil die spanische Finanzaufsicht ein Verfahren gegen die Bank einleitet. Es handele sich um „sehr schwerwiegende Verstöße“ bei der Vermarktung von Finanzprodukten. Bisher ist noch nicht klar, worum es genau geht und welche Kosten auf das Institut zukommen könnten. Bei diesem Thema aber dürften die in solchen Angelegenheiten leidgeplagten Aktionäre des Frankfurter Geldhauses sehr sensibel reagieren. Es droht zumindest mal eine Unterbrechung der seit Oktober vergangenen Jahres laufenden Erholung der Aktie der Deutschen Bank.